Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.

"Это улучшило ситуацию. Но производственные планы наши предприятия теперь вынуждены строить на платежеспособном спросе, а не рекордных заказах прошлых лет. И больше работать с дополнительными скидками при продаже техники", — отметил министр.