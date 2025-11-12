Рейтинг@Mail.ru
Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники
13:41 12.11.2025
Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники
Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники
россия
экономика, россия, антон алиханов, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии), госдума рф
Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники

Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае
Сбор урожая пшеницы в Красноярском крае. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"По сельхозтехнике главные проблемы – сжатие спроса и высокие ставки кредитов, что привело отрасль к рецессии. Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно. Падение продаж, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, нам с Минсельхозом удалось замедлить", - сказал министр.
Алиханов добавил, что меры, которые были приняты со стороны государства помогли улучшить ситуацию. Так, например, с помощью запуска нового механизма льготного лизинга с привлечением негосударственного фондирования через "ДОМ.РФ" получилось докапитализировать Росагролизинг на 4,3 миллиарда рублей.
"Это улучшило ситуацию. Но производственные планы наши предприятия теперь вынуждены строить на платежеспособном спросе, а не рекордных заказах прошлых лет. И больше работать с дополнительными скидками при продаже техники", — отметил министр.
