Алиханов заявил о замедлении падения продаж российской сельхозтехники

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минпромторгу и Минсельхозу РФ удалось замедлить падение продаж российской сельхозтехники, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, сказал министр промышленности и торговли Антон Алиханов в рамках правительственного часа в Госдуме.
"По сельхозтехнике главные проблемы – сжатие спроса и высокие ставки кредитов, что привело отрасль к рецессии. Растоваривание складов наших производителей и дилеров идет медленно. Падение продаж, которое в первом полугодии по отдельным сегментам превышало 50%, нам с Минсельхозом удалось замедлить", - сказал министр.
Алиханов добавил, что меры, которые были приняты со стороны государства помогли улучшить ситуацию. Так, например, с помощью запуска нового механизма льготного лизинга с привлечением негосударственного фондирования через "ДОМ.РФ" получилось докапитализировать Росагролизинг на 4,3 миллиарда рублей.
"Это улучшило ситуацию. Но производственные планы наши предприятия теперь вынуждены строить на платежеспособном спросе, а не рекордных заказах прошлых лет. И больше работать с дополнительными скидками при продаже техники", — отметил министр.