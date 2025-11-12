Рейтинг@Mail.ru
Канадец одержал первую победу на итоговом турнире АТР
Теннис
 
18:51 12.11.2025 (обновлено: 19:05 12.11.2025)
Канадец одержал первую победу на итоговом турнире АТР
Канадец одержал первую победу на итоговом турнире АТР
Канадец Феликс Оже-Альяссим нанес поражение американцу Бену Шелтону в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Теннис
Теннис, Спорт, АТР, Феликс Оже-Альяссим
Канадец одержал первую победу на итоговом турнире АТР

Оже-Альяссим обыграл Шелтона и одержал первую победу на итоговом турнире ATP

Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© ATP Tour
Канадский теннисист Феликс Оже-Альяссим. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Канадец Феликс Оже-Альяссим нанес поражение американцу Бену Шелтону в матче группового этапа итогового турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Турине, призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Бьорна Борга завершилась со счетом 4:6, 7:6 (9:7), 7:5 в пользу восьмой ракетки мира, одержавшей первую победу на турнире. Потерпевший второе поражение Бен Шелтон располагается на пятой строчке рейтинга АТР. Теннисисты провели на корте 2 часа 25 минут.
Также в группе выступают действующий чемпион турнира итальянец Янник Синнер (2-я ракетка мира) и Александр Зверев (3) из Германии, которые поборются позднее в среду за первое место в таблице.
Итоговый турнир ATP с участием восьми теннисистов проходит с 9 по 16 ноября.
