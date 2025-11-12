Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Более 90 семей уже переехали в рамках программы реновации в новый многоквартирный дом на улице Никитинская, 5 в районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.

Необходимая социальная и транспортная инфраструктура находится для жителей новостройки в шаговой доступности: поблизости размещены учебные заведения и предприятия бытового обслуживания, станция метро "Измайловская". Новый ЖК отличает выгодное расположение рядом с достопримечательностями столицы: усадьбой Измайлово и Сиреневым садом. Глава департамента уточнил, что первый этаж многоквартирного комплекса отведут под магазины, кафе, аптеки и пункты выдачи онлайн-заказов, которые заработают, когда москвичи завершат переезд.

"Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. При этом более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу "Помощь в переезде" можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.

Программа реновации подразумевает расселение в московском районе Измайлово 59 многоквартирных домов старого жилфонда. В новые квартиры переедут примерно 2,6 тысячи семей.