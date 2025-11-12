https://ria.ru/20251112/ovchinskiy-2054331584.html
Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице
Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице - РИА Новости, 12.11.2025
Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице
Более 90 семей уже переехали в рамках программы реновации в новый многоквартирный дом на улице Никитинская, 5 в районе Измайлово, сообщил министр правительства... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T10:20:00+03:00
2025-11-12T10:20:00+03:00
2025-11-12T10:20:00+03:00
москва
градостроительный комплекс москвы
департамент градостроительной политики г. москвы
владислав овчинский
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_0:0:3069:1727_1920x0_80_0_0_c83b53612298bfd0c03e01a5ded5ebd9.jpg
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/0b/1988651470_178:0:2909:2048_1920x0_80_0_0_091a1e2de97703ac6726e944d105cc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, градостроительный комплекс москвы, департамент градостроительной политики г. москвы, владислав овчинский
Москва, Градостроительный комплекс Москвы, Департамент градостроительной политики г. Москвы, Владислав Овчинский
Овчинский: более 90 семей переехали по реновации в ЖК на Никитинской улице
Овчинский: в ЖК на Никитинской улице переселили по реновации свыше 90 семей
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Более 90 семей уже переехали в рамках программы реновации в новый многоквартирный дом на улице Никитинская, 5 в районе Измайлово, сообщил министр правительства столицы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский.
Необходимая социальная и транспортная инфраструктура находится для жителей новостройки в шаговой доступности: поблизости размещены учебные заведения и предприятия бытового обслуживания, станция метро "Измайловская". Новый ЖК отличает выгодное расположение рядом с достопримечательностями столицы: усадьбой Измайлово и Сиреневым садом. Глава департамента уточнил, что первый этаж многоквартирного комплекса отведут под магазины, кафе, аптеки и пункты выдачи онлайн-заказов, которые заработают, когда москвичи завершат переезд.
"Переселение в новостройку на Никитинской улице началось в июне этого года. Сегодня свыше 90 семей уже отпраздновали новоселье. При этом более 70 семей воспользовались помощью города при переезде: им бесплатно предоставили грузчиков и автомобиль для перевозки вещей. Услугу "Помощь в переезде" можно заказать на портале mos.ru либо в Центре информирования по переселению", – цитирует Овчинского пресс-служба департамента градостроительной политики.
Программа реновации подразумевает расселение в московском районе Измайлово 59 многоквартирных домов старого жилфонда. В новые квартиры переедут примерно 2,6 тысячи семей.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что новые жилые комплексы, построенные по программе реновации, потребляют меньше тепловой и электрической энергии на квадратный метр площади, экономя до 40% ресурсов по сравнению со старыми пятиэтажками.