Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, заявил Путин - РИА Новости, 12.11.2025
18:00 12.11.2025
Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, заявил Путин
Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, заявил Путин
Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, мы готовы решать самые масштабные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 12.11.2025
казахстан, россия, владимир путин, касым-жомарт токаев
Казахстан, Россия, Владимир Путин, Касым-Жомарт Токаев
Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, заявил Путин

Путин заявил о готовности России и Казахстана совместно решать масштабные задачи

© Фото : AqordaВладимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев во время встречи
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Россия ценит добрые и дружеские отношения с Казахстаном, мы готовы решать самые масштабные задачи, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Россия, безусловно, очень ценит добрые, дружественные отношения с Казахстаном. Мы готовы совместно решать самые масштабные задачи, уверенно двигаться вперёд на благо и в интересах наших стран и народов", - сказал Путин на торжественном приеме в рамках государственного визита президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева.
Россия определяет ход глобальных процессов, заявил Токаев
КазахстанРоссияВладимир ПутинКасым-Жомарт Токаев
 
 
