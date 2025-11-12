Рейтинг@Mail.ru
Память о подвиге. Студенты Тюмени увидели хронику освобождения от фашизма - РИА Новости, 12.11.2025
16:11 12.11.2025
Память о подвиге. Студенты Тюмени увидели хронику освобождения от фашизма
Уникальная документальная фотовыставка федерального проекта "Освобождение. Мир народам", посвященная 80-летию Великой Победы и Победы в войне с милитаристской... РИА Новости, 12.11.2025
общество, тюмень, япония, россия, президентский фонд культурных инициатив, социальный навигатор, освобождение. мир народам, освобождение. путь к победе, великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне, тюменский государственный университет
© Фото : Юлия Петрова/УСК ТюмГУ Выставка в ТюмГУ с использованием модулей комплексной мобильной экспозиции
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка федерального проекта "Освобождение. Мир народам", посвященная 80-летию Великой Победы и Победы в войне с милитаристской Японией, открылась в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Выставка, подготовленная медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит в разных городах России. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро 1943–1945 гг., правообладателем которого является МИА "Россия сегодня". Она дополнена интерактивными просветительскими материалами — лонгридами, подкастами, викторинами и пр. Первый из шести модулей экспозиции можно увидеть в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) до 12 декабря.
Проект представляет собой не просто экспозицию, а живой диалог между поколениями, отметил на открытии выставки ректор ТюмГУ Иван Романчук.
«
"Через истории, через интерактивные форматы мы помогаем молодежи осознать величие подвига их прадедов. Уверен, что такой подход способствует укреплению исторической памяти и формированию гражданской ответственности у студентов. Хочу выразить благодарность МИА "Россия сегодня" — для нас важно принимать участие в продвижении таких значимых проектов", - подчеркнул он.
В церемонии открытия приняли участие слушатели программы повышения квалификации "Современные подходы к укреплению общероссийской гражданской идентичности". Экспозицию им представила проректор по воспитательной работе ТюмГУ Ольга Загвязинская, важность проекта отметил директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров.
Ранее в ТюмГУ уже прошел ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы, в том численаучно-популярная выставка "Освобождение 1943-1945: истории, рассказанные свидетелями". Студенты четвертого курса направления "Медиакоммуникации" создали иммерсивное пространство, главными героями которого стали простые люди: солдаты, рабочие, труженики тыла. Экспозиция включала четыре зоны с историями от первого лица, интерактивные квесты и задания и сопровождалась лекцией.
После экспонирования всех модулей материалы будут переданы для использования в преподавании учебной дисциплины "История России". Проект "Освобождение. Мир народам" продолжает серию выставочных инициатив ТюмГУ, направленных на сохранение исторической правды и патриотического воспитания молодого поколения.
 
