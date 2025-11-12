Память о подвиге. Студенты Тюмени увидели хронику освобождения от фашизма

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Уникальная документальная фотовыставка федерального проекта "Освобождение. Мир народам", посвященная 80-летию Великой Победы и Победы в войне с милитаристской Японией, открылась в Институте социально-гуманитарных наук ТюмГУ, сообщили РИА Новости в пресс-службе вуза.
Выставка, подготовленная медиагруппой "Россия сегодня" при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, проходит в разных городах России. В ее основе лежит фотоархив Совинформбюро 1943–1945 гг., правообладателем которого является МИА "Россия сегодня". Она дополнена интерактивными просветительскими материалами — лонгридами, подкастами, викторинами и пр. Первый из шести модулей экспозиции можно увидеть в Тюменском государственном университете (ТюмГУ) до 12 декабря.
Проект представляет собой не просто экспозицию, а живой диалог между поколениями, отметил на открытии выставки ректор ТюмГУ Иван Романчук.
"Через истории, через интерактивные форматы мы помогаем молодежи осознать величие подвига их прадедов. Уверен, что такой подход способствует укреплению исторической памяти и формированию гражданской ответственности у студентов. Хочу выразить благодарность МИА "Россия сегодня" — для нас важно принимать участие в продвижении таких значимых проектов", - подчеркнул он.
В церемонии открытия приняли участие слушатели программы повышения квалификации "Современные подходы к укреплению общероссийской гражданской идентичности". Экспозицию им представила проректор по воспитательной работе ТюмГУ Ольга Загвязинская, важность проекта отметил директор Института социально-гуманитарных наук ТюмГУ Владимир Костомаров.
Ранее в ТюмГУ уже прошел ряд мероприятий, посвященных 80-летию Победы, в том численаучно-популярная выставка "Освобождение 1943-1945: истории, рассказанные свидетелями". Студенты четвертого курса направления "Медиакоммуникации" создали иммерсивное пространство, главными героями которого стали простые люди: солдаты, рабочие, труженики тыла. Экспозиция включала четыре зоны с историями от первого лица, интерактивные квесты и задания и сопровождалась лекцией.
После экспонирования всех модулей материалы будут переданы для использования в преподавании учебной дисциплины "История России". Проект "Освобождение. Мир народам" продолжает серию выставочных инициатив ТюмГУ, направленных на сохранение исторической правды и патриотического воспитания молодого поколения.