В Оренбурге загорелась кровля жилого дома
23:04 12.11.2025
В Оренбурге загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 человек эвакуированы, сообщает региональный главк МЧС
происшествия
оренбург
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
оренбург
россия
2025
происшествия, оренбург, россия, мчс россии
Происшествия, Оренбург, Россия, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Оренбурге загорелась кровля жилого дома

В Оренбурге загорелась кровля многоквартирного дома, один человек ранен

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 человек эвакуированы, сообщает региональный главк МЧС России.
Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара 1000 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что к тушению пожара привлечены: 56 человек и 22 единицы техники. Кроме того, эвакуированы 220 человек, из них 48 детей.
"Травмирован один человек. Спасены пять человек", - подчеркнули в ведомстве.
