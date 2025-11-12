https://ria.ru/20251112/orenburg-2054622578.html
В Оренбурге загорелась кровля жилого дома
В Оренбурге загорелась кровля жилого дома - РИА Новости, 12.11.2025
В Оренбурге загорелась кровля жилого дома
Кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 человек эвакуированы, сообщает региональный главк МЧС... РИА Новости, 12.11.2025
