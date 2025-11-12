В Оренбурге загорелась кровля жилого дома

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Кровля жилого дома горит в Оренбурге на площади в одну тысячу "квадратов", травмирован один человек, 220 человек эвакуированы, сообщает региональный главк МЧС России.

"В Оренбурге происходит возгорание кровли многоквартирного жилого дома. Предварительно, площадь пожара 1000 квадратных метров", - говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что к тушению пожара привлечены: 56 человек и 22 единицы техники. Кроме того, эвакуированы 220 человек, из них 48 детей.