14:26 12.11.2025
В подмосковном МВД перечислили потенциально опасные бесхозные вещи
В подмосковном МВД перечислили потенциально опасные бесхозные вещи

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Безобидные на первый взгляд безхозные сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги, банки из-под напитков могут представлять угрозу, поэтому ни в коем случае не стоит трогать вещи, оставленные на улице, в подъездах или транспорте, сообщили в пресс-службе подмосковного главка МВД РФ.
"Просим родителей и педагогов провести с детьми разъяснительные беседы об опасности посторонних предметов, которые могут быть замаскированы под безобидные на первый взгляд предметы: сумки, пакеты, портфели, игрушки, свертки, деньги, банки из-под напитков и так далее. Объясните, что нельзя прикасаться к бесхозным вещам на улице, в подъездах или транспорте", - сказали в ведомстве.
В полиции также призвали в случае обнаружения бесхозной вещи незамедлительно обратиться в правоохранительные органы.
Накануне в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчику оторвало несколько пальцев на руке, его оперировали более шести часов. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.
