Амурская область победила в конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Амурская область победила во всероссийском конкурсе центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", кроме того, руководитель аграрного предприятия из Приамурья стала победительницей в специальной номинации, сообщает правительство региона.
Торжественная церемония награждения состоялась в Совете Федерации. Победителей поздравили председатель Совета Евразийского женского форума при СФ Галина Карелова и генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.
"Амурская область – динамично развивающийся регион Дальнего Востока, который граничит с Китаем. У нас накоплен уникальный опыт работы с КНР, успешно реализуем крупные совместные проекты в логистике, энергетике, туризме. Выполняя задачи нацпроекта "Международная кооперация и экспорт", мы постоянно расширяем структуру и географию торговых партнеров. За 8 месяцев текущего года мы увеличили оборот внешней торговли на 25%", – сказал губернатор региона Василий Орлов.
Амурская область стал лучшей в номинации "Динамика вовлечения в экспорт", где признание получают Центры поддержки экспорта, продемонстрировавшие наибольший рост числа предпринимательниц, обратившихся за помощью в экспортной деятельности. Второе место у Нижегородской области, бронза – у Якутии.
Конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" каждый год выявляет и тиражирует лучшие региональные практики по вовлечению женщин в экспортную деятельность. Конкурс проводится по двум основным номинациям. В номинации "Креативное вовлечение" отмечаются лучшие кампании региональных органов исполнительной власти по привлечению женщин-предпринимателей в экспорт. Победителем в этой номинации стала Омская область, второе место заняла Пензенская область, третье - Смоленская область.
На церемонии награждения отдельно отметили победительниц в специальной номинации конкурса "Женский вклад в экспорт", которая оценивает рост количества женщин-экспортеров, успешно воспользовавшихся услугами ЦПЭ и заключивших экспортные контракты. Победителями стали предпринимательницы с наибольшими объемами экспорта из регионов, достигших максимальных результатов по поддержке женского экспорта. Первое место заняла Алиса Кудрина, руководитель ООО "Союз" из Амурской области. Предприятие специализируется на выращивании однолетних культур. Второе место у Елены Степановой из Нижегородской области, третье место заняла Александра Колесова из Якутии.
"Победа в конкурсе – это заслуга наших женщин, которые сегодня активно занимаются бизнесом и вовлечены в экспортную деятельность. Предприятия, которыми руководят жительницы региона, поставляют за рубеж сельхозпродукцию, в том числе сою, зерновые и мед. Кроме этого, амурчанки активно занимаются экспортом туристических услуг", - сказал Орлов.
