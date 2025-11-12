Амурская область победила в конкурсе "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

БЛАГОВЕЩЕНСК, 12 ноя – РИА Новости. Амурская область победила во всероссийском конкурсе центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", кроме того, руководитель аграрного предприятия из Приамурья стала победительницей в специальной номинации, сообщает правительство региона.

"Победа в конкурсе – это заслуга наших женщин, которые сегодня активно занимаются бизнесом и вовлечены в экспортную деятельность. Предприятия, которыми руководят жительницы региона, поставляют за рубеж сельхозпродукцию, в том числе сою, зерновые и мед. Кроме этого, амурчанки активно занимаются экспортом туристических услуг", - сказал Орлов.