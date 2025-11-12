https://ria.ru/20251112/novorossijsk-2054428991.html
В Новороссийске прорвало магистральный водовод
КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости.
Фонтан выше крыш частных домов бьет после прорыва магистрального водовода в Новороссийске, ведутся ремонтные работы, следует из публикации мэра города Андрея Кравченко в Telegram
-канале.
"Выехал на место аварии на магистральном водоводе по улице Пограничной. Бригады "Водоканала" на месте. Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже", - написал он.
Как следует из кадров, которые публикует мэр, фонтан воды бьет из-под земли выше крыш частных домов. Кроме того, на видео, публикуемых в соцсетях, видно, как вода бьет на десятки метров в высоту, подтопила проезжую часть.
По информации муниципального центра управления Новороссийском, утечка произошла на улице Пограничной. Аварийная ситуация не прогнозируется. Движение по улице ограничено, добавили в городском управлении транспорта.
Жителям будет организован подвоз воды автоцистернами, сообщает городской "Водоканал". Подача воды будет ограничена сегодня и завтра.
"Подача воды населению города Новороссийска
будет осуществляться 12.11.2025 г. и 13.11.2025 г.: утром 06.00 до 09.00", - сообщает "Водоканал".