В Новороссийске прорвало магистральный водовод

КРАСНОДАР, 12 ноя – РИА Новости. Фонтан выше крыш частных домов бьет после прорыва магистрального водовода в Новороссийске, ведутся ремонтные работы, следует из публикации мэра города Андрея Кравченко в Фонтан выше крыш частных домов бьет после прорыва магистрального водовода в Новороссийске, ведутся ремонтные работы, следует из публикации мэра города Андрея Кравченко в Telegram -канале.

"Выехал на место аварии на магистральном водоводе по улице Пограничной. Бригады "Водоканала" на месте. Подробную информацию о сроках возобновления водоснабжения и завершения ремонтных работ сообщу позже", - написал он.

Как следует из кадров, которые публикует мэр, фонтан воды бьет из-под земли выше крыш частных домов. Кроме того, на видео, публикуемых в соцсетях, видно, как вода бьет на десятки метров в высоту, подтопила проезжую часть.

По информации муниципального центра управления Новороссийском, утечка произошла на улице Пограничной. Аварийная ситуация не прогнозируется. Движение по улице ограничено, добавили в городском управлении транспорта.

Жителям будет организован подвоз воды автоцистернами, сообщает городской "Водоканал". Подача воды будет ограничена сегодня и завтра.