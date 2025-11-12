В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Троллейбус насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новочебоксарске, сообщает Троллейбус насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии

Трагедия произошла в среду в 16.00 мск на улице Строителей.

"Водитель троллейбуса допустила наезд на 10-летнего мальчика-пешехода. От полученных травм школьник скончался на месте аварии. По первоначальной информации, ребенок в момент ДТП переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.

Как видно на опубликованной Госавтоинспекцей записи видеорегистратора, мальчик разговаривал по телефону и не посмотрел по сторонам прежде, чем выйти на дорогу.