В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника
Троллейбус насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. РИА Новости, 12.11.2025
В Новочебоксарске троллейбус насмерть сбил десятилетнего мальчика