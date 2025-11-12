Рейтинг@Mail.ru
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника - РИА Новости, 12.11.2025
22:49 12.11.2025
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника - РИА Новости, 12.11.2025
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника
Троллейбус насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T22:49:00+03:00
2025-11-12T22:49:00+03:00
В Чувашии троллейбус насмерть сбил школьника

В Новочебоксарске троллейбус насмерть сбил десятилетнего мальчика

Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Максим Богодвид
Перейти в медиабанк
Шеврон сотрудника Госавтоинспекции МВД. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 ноя - РИА Новости. Троллейбус насмерть сбил 10-летнего мальчика на пешеходном переходе в Новочебоксарске, сообщает Госавтоинспекция Чувашии.
Трагедия произошла в среду в 16.00 мск на улице Строителей.
"Водитель троллейбуса допустила наезд на 10-летнего мальчика-пешехода. От полученных травм школьник скончался на месте аварии. По первоначальной информации, ребенок в момент ДТП переходил проезжую часть по пешеходному переходу на запрещающий сигнал светофора", - говорится в сообщении.
Как видно на опубликованной Госавтоинспекцей записи видеорегистратора, мальчик разговаривал по телефону и не посмотрел по сторонам прежде, чем выйти на дорогу.
Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.
