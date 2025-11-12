Рейтинг@Mail.ru
11:42 12.11.2025
Объявлены номинанты пятого сезона Знание.Премия
Объявлены номинанты пятого сезона Знание.Премия
Объявлены номинанты пятого сезона Знание.Премия

МОСКВА, 12 ноя - Пресс-служба Российского общества "Знание". Общество "Знание" анонсировало шорт-лист главной просветительской награды страны. В него вошли 112 заявок в 15 номинациях. Среди них 61 просветитель, 47 проектов и 4 компании. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри в Москве. Шорт-лист юбилейного сезона доступен на сайте Знание.Премия.
В пятом сезоне награды приняли участие 89 регионов России, из них в шорт-лист прошли 30. Больше всего номинантов из Москвы, Краснодарского края, Московской области, Тульской области и Новосибирской области.
Самый высокий конкурс — в номинации "Обучение и наставничество": 476 просветителей на место в шорт-листе. Среди проектов наибольшее количество заявок — в номинации "За вклад в сохранение памяти о подвигах защитников Отечества": 282 заявки на место.
В шорт-листе номинации "Иностранный просветитель" четыре зарубежные страны. Впервые за историю награды номинированы участники из Швейцарии, Италии и Чехии. Четвертую страну, Францию, представляет финансист и общественный деятель Пьер де Голль — внук экс-президента Франции Шарля де Голля.
"Каждый новый сезон Знание.Премия вносит большой вклад в формирование нового поколения просветителей — людей, которые словом, делом и, что самое важное, личным примером укрепляют страну, передают уникальные знания, сохраняют ценности, объединяют общество вокруг идеи созидания. Среди 112 номинантов на победу в этом сезоне есть и полномочный представитель Президента в одном из округов, губернаторы, выдающиеся ученые, известные журналисты, педагоги, участники специальной военной операции и многие другие. Всех этих людей объединяет вера в силу знаний и ответственность за будущее страны", — сказал генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.
Номинанты прошли отбор среди 18730 конкурсантов. Заявки оценивал Экспертный совет, в который вошли более 300 представителей всех регионов России. В ноябре номинанты представят свою просветительскую деятельность Почетному жюри, куда войдут выдающиеся деятели разных сфер. Они выберут лауреатов в 16 номинациях.
Соискатели Знание.Премия со всей страны могут получить специальные региональные награды. В ноябре эксперты определят лучшего просветителя и лучший просветительский проект года в каждом субъекте РФ.
Знание.Премия — главная просветительская награда страны, которая была учреждена Российским обществом "Знание" в 2021 году. Номинанты прошлых лет участвовали во встрече с Президентом России, выступали на крупных просветительских площадках страны, таких как ПМЭФ, ВЭФ, выставка "Россия", марафоны Знание.Первые и Знание.Наука, становились послами Российского общества "Знание" за рубежом.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
Заявка на размещение пресс-релиза.
 
