Пас Ничушкина помог "Колорадо" прервать семиматчевую серию побед "Анахайма" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Хоккей/Шайба/Лед - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Хоккей
 
09:10 12.11.2025 (обновлено: 11:09 12.11.2025)
Пас Ничушкина помог "Колорадо" прервать семиматчевую серию побед "Анахайма"
Пас Ничушкина помог "Колорадо" прервать семиматчевую серию побед "Анахайма"
"Колорадо Эвеланш" обыграл "Анахайм Дакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. "Колорадо Эвеланш" обыграл "Анахайм Дакс" в домашнем матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Денвере завершилась победой хозяев со счетом 4:1 (1:1, 1:0, 2:0). В составе "Колорадо" отличились Арттури Лехконен (1-я минута), Габриэль Ландескуг (32), Мартин Нечас (48) и Паркер Келли (58). У "Анахайма" шайбу забросил Лео Карлссон (19).
Хоккеист Сент-Луис Блюз Алексей Торопченко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Передача Торопченко помогла "Сент-Луису" обыграть "Калгари" в матче НХЛ
12 ноября, 07:39
Капитан "Колорадо" Ландескуг отметился голом в регулярном чемпионате впервые с марта 2022 года. Ассистировал ему российский нападающий Валерий Ничушкин, в активе которого 12 очков (5 голов + 7 передач) в 17 матчах текущего сезона. Ранее швед пропустил больше двух сезонов из-за травмы.
"Колорадо", набрав 27 очков и выиграв четвертую встречу подряд, возглавляет таблицу Центрального дивизиона, а прервавший семиматчевую серию побед "Анахайм" с 23 баллами лидирует в Тихоокеанском дивизионе.
В следующем матче "Колорадо" примет "Баффало Сэйбрз" в ночь на 14 ноября по московскому времени. Тогда же "Анахайм" сыграет с "Детройт Ред Уингз" на льду соперника.
В другом матче "Ванкувер Кэнакс" на домашней площадке уступил "Виннипег Джетс" со счетом 3:5 (2:3, 0:0, 1:2).
Александр Овечкин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Овечкин идет на 1000 голов? Русский герой вытаскивает "Вашингтон" из ямы
12 ноября, 06:50
 
