Василий Небензя: прекращение огня на Украине не устранит причин конфликта

Россия не видит для ООН роли в урегулировании украинского кризиса, заявил постпред Российской Федерации при ООН Василий Небензя. В интервью РИА Новости он рассказал, как в Москве восприняли последние заявления из Вашингтона о возможном возобновлении ядерных испытаний, пояснил, почему простое прекращение огня на Украине не устраняет коренных причин конфликта, и поделился оценкой внешнеполитического курса президента США Дональда Трампа. Беседовала Ленка Уайт.

— Расскажите об итогах председательства России в Совбезе ООН, которое пришлось на октябрь?

— Октябрь — традиционно один из самых плотных месяцев в графике любого председательства. На этот раз он был суперплотный. Плюс еще это совпало с поездкой совета в Аддис-Абебу для встречи с Советом по миру и безопасности Африканского союза. Очень много мандатных вопросов. На этот месяц пришелся юбилей ООН — 24 октября, — в ходе которого мы провели одно из главных заседаний в течение нашего председательства "ООН-80 и взгляд в будущее". Накануне были открытые дебаты по Ближнему Востоку. Мы приняли за это время пять резолюций, включая четыре в последний день работы совета под нашим председательством.

Было немало заявлений для прессы. Мы согласовали заявление председателя совета по 80-летию ООН, мы этому очень рады, потому что страны подтвердили, что у нас есть общий интерес в том, чтобы ООН по-прежнему оставалась универсальной площадкой международного сотрудничества и опорой международного права.

Проблем в ходе нашего председательства не было, даже если и были, никто их не замечал, потому что мы их купировали до того, как они становились достоянием публики.

— В октябре не было встречи по Украине в Совете Безопасности.

— Ее не запрашивали. Мы — честное председательство, с самого начала сказали, мне задавали этот вопрос, если кто-то захочет провести такое заседание, мы, конечно, его проведем. Но вы знаете нашу политику в этом смысле. Если наши западные партнеры — не буду сейчас вдаваться в подробности их позиции по Украине, мы это делаем на заседаниях — запросили бы такое заседание, мы бы, конечно, ответили. Потому что нам тоже есть что сказать в их адрес.

— Довольны ли итогами председательства?

— Главное не то, что мы довольны этим. Я думаю, что этим довольны члены совета, о чем они, собственно говоря, нам прямо и говорили. Это действительно так. Мы не в первый раз председательствуем в совете, делаем это регулярно. Нам не надо спешить за "минутой славы", как многим, которым удается это сделать, может быть, один раз, некоторым за два года пребывания в совете.

У нас такой задачи нет. Председательство прошло в соответствии с отчетно-мандатным циклом, без каких-либо проблем. Мы следили за тем, чтобы председательство вело себя правильно по отношению к членам совета, чтобы совет демонстрировал свою, как говорят здесь, integrity (целостность — англ.). Ну и плюс порядок в зале, разумеется.

— Мы помним, что в начале вашего председательства в Совете Безопасности ваши отношения с американским постпредом Майком Уолтцем складывались хорошо. Каковы они сейчас?

— С ним, как, собственно говоря, со всеми членами Совета Безопасности у меня нормальные, хорошие личные отношения. С кем-то, может быть, более дружеские, с кем-то — более ровные, но у нас это традиционно. Я здесь уже не первый год, личностные отношения между постпредами — я не припомню, чтобы между кем-то из них, тем более у меня, была некая вражда. Да, мы встречались с Майком Уолтцом, он приходил ко мне с визитом вежливости, мы обсуждали наше сотрудничество в ООН, просто поговорили за жизнь. По-моему, мы, без ложной скромности, произвели друг на друга хорошее впечатление. Я только что с ним встречался, потому что американцы, как вы знаете, подвигают проект резолюции по Газе. Мы сейчас обсуждали их оригинальный проект, они делают это с некоторыми членами совета и с региональными странами. Там есть немало вопросов, продолжим этим заниматься.

— Сыграет ли Организация Объединенных Наций какую-либо роль в украинском урегулировании? Есть ли ощущение, что ООН утратила свою беспристрастность в этом вопросе?

— Вы практически сами ответили на этот вопрос. Я думаю, ответ — нет. Мы много раз говорим об этом публично, в том числе, что генеральный секретарь ООН, а также его присные в лице пресс-секретаря и других официальных лиц организации злоупотребляют своим положением. Вместо того, чтобы строго следовать статье 100-й Устава о беспристрастности международных сотрудников, они, очевидно, занимают сторону в конфликте. Это заметно по комментариям со стороны пресс-секретаря, который игнорирует то, что творит Украина против гражданских лиц и населения в России, обстреливая мирные объекты. И всячески выпячивает то, что происходит со стороны российских вооруженных сил, а мы, как известно, это действительно так, не бьем по гражданским объектам, мы бьем только по военным целям и объектам инфраструктуры, которые направлены на поддержание военного потенциала Украины. Поэтому я не вижу, честно говоря, роли ООН. Да они сами особо не стремятся никакой роли играть, потому что понимают, что для них места за столом этого сюжета не предусмотрено.

— В то же время создается впечатление, что сейчас внимание всей ООН сосредоточено на Газе.

— На Газе все сосредоточены, потому что там произошла чудовищная трагедия за эти два года. Слава богу, что наступило перемирие. Достаточно хрупкое, не надо обольщаться. Это перемирие должно продолжаться. Но самое главное, помимо перемирия, помимо того, что этим перемирием спасаются многие жизни невинных людей, которых погибло только по официальным данным 66 тысяч, а на самом деле гораздо больше, потому что многие из них остались под завалами, за этим важным шагом нельзя выплеснуть с водой ребенка, а именно забыть про двухгосударственное решение палестинской проблемы, которое является нереализованным мандатом ООН уже на протяжении 80 лет.

— Президент Трамп заявил, что хочет провести испытания ядерного оружия впервые за 30 лет. При этом он по-прежнему выступает за урегулирование конфликта на Украине. Как вы оцениваете его заявление по ядерной тематике? И верите ли вы в возможность достижения перемирия?

— Я думаю, тут надо разделить эти два вопроса. Президент Трамп в ответ на испытания нами новых крылатых ракет и подводного оружия с ядерными установками заявил о том, что Соединенные Штаты думают о возобновлении ядерных испытаний. Это достаточно серьезное заявление. Во что оно выльется, пока неизвестно. Было заседание Совета безопасности России, где президент Путин сказал, что к таким заявлениям надо, конечно, относиться серьезно. Если это произойдет, мы должны быть готовы к такому развитию событий. Естественно, это вызвало переполох в мире и в Соединенных Штатах, потому что многие понимают опасность этого шага, опасность возобновления ядерных испытаний, которые не проводились с начала 90-х годов. Что это может привести к новому обострению, витку гонки вооружений и вообще к непредсказуемым последствиям. Но мы смотрим за этим, наблюдаем. Президент Путин расставил все точки над i. Что касается Украины, есть такое понятие "дух Анкориджа", где президент Трамп встречался с президентом Путиным и где, я думаю, президент Путин доходчиво разъяснил ему, а до этого его посланнику Стивену Уиткоффу, истоки украинского конфликта. Потому что все-таки американская администрация нынешняя при всем искреннем желании увидеть завершение конфликта, она не понимает, может быть, главного — что истоки конфликта гораздо глубже, чем они себе это представляют. И простое прекращение огня, о котором сейчас отчаянно просят Зеленский, европейцы — это всего лишь отражение их тяжелейшего положения на поле боя, нехватки человеческих ресурсов, желание взять передышку, накачать Украину вооружениями, что происходит по-прежнему со стороны европейцев, чтобы продолжить с новой силой. Но простым прекращением огня и замораживанием конфликта на линии соприкосновения мы не решаем то, из-за чего этот конфликт начался.

И это конфликт даже не столько с Украиной, сколько с Западом как таковым, для которого Украина — просто орудие, с помощью которого они пытаются нанести поражение России. Правда, они сейчас об этом все меньше говорят, потому что приходит понимание, что сделать этого невозможно.

— Как вы считаете, есть ли в администрации Трампа люди, которые хорошо понимают глубину этой проблемы?

— Мне сложно об этом судить. Я думаю, что тот же Стив Уиткофф услышал от президента Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить.

— Последний вопрос, если позволите. Как вы, один из самых уважаемых дипломатов в России и во всем мире, оцениваете новый подход администрации США и президента Трампа к внешней политике? Трамп часто использует экономические инструменты и давление, чтобы добиться своих целей в международных отношениях. Каково ваше мнение на этот счет?

— Система международных экономических и торговых отношений складывалась десятилетиями. Не все, даже в Америке, одобряют политику президента Трампа по закручиванию гаек и повышению тарифов, потому что, утверждают опытные и серьезные экономисты, это в конечном итоге бумерангом ударит по Америке. Но президент Трамп использует экономические рычаги и в отношении ООН в том числе. Тот же самый Майк Уолтц дал интервью Breitbart News , где он в достаточно откровенной манере говорил о том, что ООН слишком обросла жиром, что ее хорошо бы подсократить. С этим трудно спорить, но методы, которыми пользуется американская администрация, держа ООН на голодном пайке, пока ООН не даст результата, — какого результата? За один день результата не достигнешь. Они не вполне оправданны, и я думаю, что страдает от этого не только ООН и организация ее системы, но и сама система международных связей, сама система, и та роль, которую ООН играет в мире, а она и играет ключевую роль. Если бы не было ООН, все равно бы ее пришлось бы изобрести, хоть это и банально.