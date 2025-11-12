Рейтинг@Mail.ru
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине, заявил Небензя - РИА Новости, 12.11.2025
02:41 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/nebenzja-2054364843.html
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине, заявил Небензя
Есть вещи об урегулировании на Украине, о которых президент США Дональд Трамп мог и не подозревать, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:41:00+03:00
2025-11-12T02:41:00+03:00
Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине, заявил Небензя

Небензя: есть вещи в украинском урегулировании, о которых Трамп мог не знать

Постпред России при ООН Василий Небензя
Постпред России при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Eduardo Munoz Alvarez
Постпред России при ООН Василий Небензя. Архивное фото
ООН, 12 ноя - РИА Новости. Есть вещи об урегулировании на Украине, о которых президент США Дональд Трамп мог и не подозревать, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Я думаю, что тот же (спецпредставитель президента США) Стив Уиткофф услышал от президента (России Владимира) Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более, что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", - сказал Небензя.
Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Небензя заявил, что США не понимают главного в украинском кризисе
Вчера, 03:12
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Венгрии Виктор Орбан во время встречи - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
В США выступили с новым планом по Украине после встречи Трампа и Орбана
8 ноября, 09:08
 
