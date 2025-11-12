Трамп мог не подозревать о некоторых вещах на Украине, заявил Небензя

ООН, 12 ноя - РИА Новости. Есть вещи об урегулировании на Украине, о которых президент США Дональд Трамп мог и не подозревать, заявил в интервью РИА Новости постпред РФ в ООН Василий Небензя.
"Я думаю, что тот же (спецпредставитель президента США) Стив Уиткофф услышал от президента (России Владимира) Путина, с которым он имел многочасовые беседы, много нового, интересного для себя, о чем он даже, может быть, не подозревал. Я думаю, что и президент Трамп услышал нечто подобное в Анкоридже, тем более, что это достоверный факт, когда, например, президент Путин ему говорил о том, что на Украине преследуется и запрещается каноническая Украинская православная церковь, и президент Трамп не мог в это поверить. Есть и другие вещи, о которых он мог не подозревать, и ему надо было бы в это поверить", - сказал Небензя.
Путин и Трамп в ходе встречи на Аляске 15 августа обсудили пути урегулирования украинского конфликта. Оба лидера охарактеризовали встречу положительно. Российский президент по итогам саммита заявил о возможности дойти до завершения конфликта на Украине и подчеркнул, что Россия заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер. Ранее Путин не раз подчеркивал, что для долгосрочного урегулирования украинского кризиса должны быть устранены его первопричины.
В октябре Путин и Трамп провели восьмой с начала года телефонный разговор. По итогам беседы, продлившейся два с половиной часа, помощник российского лидера Юрий Ушаков сообщил, что Москва и Вашингтон без промедления приступят к подготовке новой встречи лидеров двух стран, которая может пройти в Будапеште.
Позднее Трамп заявил, что отменил запланированную встречу с Путиным в Будапеште. Президент РФ, в свою очередь, сказал, что речь, скорее, идет о переносе встречи. Трамп первым высказал мысль, что проводить саммит в Венгрии пока нет смысла, Путин с ним солидарен, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.