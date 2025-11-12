Рейтинг@Mail.ru
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"
Баскетбол
Баскетбол
 
11:24 12.11.2025
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира" - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"
Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"

Матч всех звезд НБА 2026 года пройдет в формате "США против остального мира"

© РИА Новости / Михаил Сербин | Перейти в медиабанкБаскетбольный мяч
Баскетбольный мяч - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Михаил Сербин
Перейти в медиабанк
Баскетбольный мяч. Архивное фото
Читать в
Дзен
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран, сообщается на странице НБА в социальной сети X.
Мероприятие состоится 15 февраля 2026 года на домашней арене "Лос-Анджелес Клипперс" - "Интуит Доум". Команды сыграют между собой в круговом формате, а продолжительность каждой встречи составит 12 минут. В финальную, четвертую игру выйдут два лучших состава. При равенстве показателей решающим фактором станет разница очков.
Всего в Матче всех звезд примут участие 24 баскетболиста НБА - по 12 представителей от каждой конференции. В каждой команде будет восемь игроков. Стартовые пятерки будут определены голосованием болельщиков (50% голосов), действующих игроков (25%) и представителей СМИ (25%). Запасных выберут главные тренеры клубов лиги. При этом отбор пройдет без учета игровых позиций. В случае если по итогам голосования не наберется 16 игроков из США и 8 баскетболистов из других стран, комиссар НБА Адам Сильвер назначит дополнительных участников.
Матч всех звезд НБА 2025 года прошел 16 февраля в Сан-Франциско на арене "Чейз-Центр" и состоялся в формате турнира четырех команд. Ранее выставочное мероприятие проводилось в формате матча между двумя командами, составленными из лучших игроков Восточной и Западной конференций.
Егор Демин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Главный тренер "Бруклин Нетс" доволен прогрессом баскетболиста Демина
12 ноября, 10:52
 
БаскетболСШАСан-ФранцискоАдам СильверЛос-Анджелес КлипперсНБАСпорт
 
