Матч всех звезд НБА пройдет в формате "США против остального мира"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Матч всех звезд Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2026 года пройдет в формате кругового турнира с участием двух команд из американских игроков и одной команды, составленной из баскетболистов из других стран, сообщается на странице НБА в социальной сети X.