В Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников - РИА Новости, 12.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:44 12.11.2025 (обновлено: 08:11 12.11.2025)
В Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
В Сумской области уничтожили пункт дислокации иностранных наемников
Войска нанесли удар по пункту дислокации наемников в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. РИА Новости, 12.11.2025
Боевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион"
Боевая работа самоходной пушки 2С7 Пион
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Боевая работа самоходной пушки 2С7 "Пион". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Войска нанесли удар по пункту дислокации наемников в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал собеседник агентства.
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
06:13
Наемники из Мадагаскара, Великобритании, Франции и США присоединились к ВСУ
06:13
В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".
Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
2 ноября, 09:27
ВС России нанесли удары по технике ВСУ, перевозимой наемниками под Одессой
2 ноября, 09:27

Ситуация в Сумской области

Российские войска создали в регионе зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.
У России нет задачи взять Сумы, но нельзя исключать такую возможность, действия армии продиктованы логикой развития конфликта, подчеркнул президент.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Сумская область
Украина
Великобритания
Владимир Путин
 
 
