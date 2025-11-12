МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Войска нанесли удар по пункту дислокации наемников в Сумской области, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.

"В районе населенного пункта Глыбное Сумской области уничтожен пункт дислокации иностранных наемников", — сказал собеседник агентства.

В Минобороны не раз заявляли об уничтожении на Украине наемников из Великобритании, Грузии, Польши и других стран. Как подчеркивали в ведомстве, Киев использует их в качестве "пушечного мяса".

Сами приехавшие воевать за деньги во многих интервью признавались, что украинское командование плохо координирует их действия, а шанс выжить в боях невелик, так как интенсивность конфликта несопоставима с привычными им Афганистаном и Ближним Востоком.

Ситуация в Сумской области

Российские войска создали в регионе зону безопасности глубиной от восьми до 12 километров. Как заявил президент Владимир Путин, это стало результатом нападения украинских боевиков на Курскую область и последующего увеличения линии фронта на две тысячи километров.