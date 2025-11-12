Рейтинг@Mail.ru
Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен - РИА Новости, 12.11.2025
22:47 12.11.2025
Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен
Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен - РИА Новости, 12.11.2025
Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен
Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что будет следить за делом о гибели ребенка на западе столицы, семья не состояла на социальном учете. РИА Новости, 12.11.2025
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/14/1859048724_0:37:2336:1351_1920x0_80_0_0_c40abe787e2d0397fa410168879bf973.jpg
москва
россия
происшествия, москва, россия, ольга ярославская, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Ольга Ярославская, Следственный комитет России (СК РФ)
Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен

Ярославская: московская семья, где мать убила ребенка, не состояла на соцучете

© РИА Новости / Светлана Шевченко
Ольга Ярославская
Ольга Ярославская - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Светлана Шевченко
Перейти в медиабанк
Ольга Ярославская. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что будет следить за делом о гибели ребенка на западе столицы, семья не состояла на социальном учете.
Ранее в столичном главк СК России сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы, женщина была доставлена в медучреждение после попытки покончить с собой. По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать.
Эрика Владыко - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Появились подробности о ребенке россиянки, арестованной в Бангкоке
Вчера, 10:52
"С глубочайшим сожалением сообщаю о трагической гибели ребенка на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Семья погибшего не состояла на социальном учете", - написала Ярославская в своём Telegram-канале.
Детский омбудсмен подчеркнула, что по предварительным данным, телесные повреждения 6-летнему мальчику причинила его мать, после чего попыталась покончить с собой. Проводится судебно-психиатрическая экспертиза.
"Следственные органы активно работают над установлением всех обстоятельств происшествия. Прокуратура города контролирует расследование. Важно, чтобы подобные трагедии не повторялись. Мы продолжим усиливать меры по защите прав детей и профилактике насилия в семьях. Буду внимательно следить за ходом дела. Глубокие соболезнования семье погибшего ребенка", - добавила она.
Заседание суда - РИА Новости, 1920, 06.11.2025
Омской школьнице вынесли приговор за убийство новорожденного сына
6 ноября, 13:38
 
ПроисшествияМоскваРоссияОльга ЯрославскаяСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
