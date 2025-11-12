Московская семья, где убили ребенка, не стояла на учете, заявила омбудсмен

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Детский омбудсмен Москвы Ольга Ярославская сообщила, что будет следить за делом о гибели ребенка на западе столицы, семья не состояла на социальном учете.

Ранее в столичном главк СК России сообщил, что уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы , женщина была доставлена в медучреждение после попытки покончить с собой. По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений. Установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать.

"С глубочайшим сожалением сообщаю о трагической гибели ребенка на западе Москвы. Возбуждено уголовное дело по статье "убийство". Семья погибшего не состояла на социальном учете", - написала Ярославская в своём Telegram-канале

Детский омбудсмен подчеркнула, что по предварительным данным, телесные повреждения 6-летнему мальчику причинила его мать, после чего попыталась покончить с собой. Проводится судебно-психиатрическая экспертиза.