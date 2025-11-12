Рейтинг@Mail.ru
В Москве мать убила ребенка - РИА Новости, 12.11.2025
21:16 12.11.2025
В Москве мать убила ребенка
В Москве мать убила ребенка - РИА Новости, 12.11.2025
В Москве мать убила ребенка
Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы, она доставлена в медучреждение после того, как пыталась покончить... РИА Новости, 12.11.2025
происшествия, москва, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Москве мать убила ребенка

На западе Москвы мать убила малолетнего ребенка

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Уголовное дело возбуждено по факту убийства малолетнего ребенка его матерью на западе Москвы, она доставлена в медучреждение после того, как пыталась покончить с собой, сообщает столичный главк СК России.
"Следственным управлением по Западному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного пунктом "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство малолетнего)", - говорится в Telegram-канале ведомства.
Подозреваемый в избиении до смерти студента в Якутске во время следственных действий - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Якутске задержали подозреваемого в убийстве студента
Вчера, 17:32
По версии следствия, 12 ноября в квартире жилого дома на улице Академика Анохина в Москве, обнаружено тело малолетнего ребенка 2019 года рождения с признаками насильственной смерти в виде множественных колото-резаных ранений и иных повреждений.
Установлено, что телесные повреждения ребенку нанесла его мать. Уточняется, что она доставлена в медицинское учреждение после того, как пыталась покончить с собой.
Подчеркивается, что следователи и криминалисты столичного СК работают на месте происшествия, устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Кроме того, столичная прокуратура также контролирует установление обстоятельства произошедшего.
Задержание россиянки, бросившей дочь в Таиланде - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В аэропорту Владивостока задержали россиянку, бросившую дочь в Таиланде
Вчера, 19:45
 
