В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки - РИА Новости, 12.11.2025
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки
Мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве собаки, заключен под стражу, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве... РИА Новости, 12.11.2025
россия
москва
новая москва
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки
В Новой Москве задержали подозреваемого в убийстве собаки бордер-колли