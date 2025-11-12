Рейтинг@Mail.ru
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки - РИА Новости, 12.11.2025
14:24 12.11.2025
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки
В Москве арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве собаки
происшествия
россия
москва
новая москва
владимир васенин
россия
москва
новая москва
происшествия, россия, москва, новая москва, владимир васенин
Происшествия, Россия, Москва, Новая Москва, Владимир Васенин
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мужчина, подозреваемый в похищении и убийстве собаки, заключен под стражу, сообщил начальник управления информации и общественных связей ГУМВД России по Москве Владимир Васенин.
"Оперативниками уголовного розыска ОМВД России "Щербинский" г. Москвы задержан подозреваемый в краже собаки породы бордер-колли... Подозреваемый заключен под стражу", - сказал Васенин.
Ранее в пресс-службе столичной прокуратуры сообщили, что 7 ноября 67-летний мужчина вблизи гаражного бокса на улице Флотская в Новой Москве украл принадлежащую местному жителю собаку породы бордер-колли по кличке Сигма. Посадив собаку к себе в машину, он скрылся, после чего вывез в безлюдное место и там убил животное с помощью ножа и молотка. Возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 245 УК РФ (жестокое обращение с животным).
Оглашение приговора фигуранту по делу об убийстве собаки в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Москвичу, ударом ножа разнявшего дерущихся собак, вынесли приговор
31 октября, 11:55
 
ПроисшествияРоссияМоскваНовая МоскваВладимир Васенин
 
 
