В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе
14:23 12.11.2025 (обновлено: 14:26 12.11.2025)
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе
происшествия
москва
россия
москва
россия
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Правоохранительные органы привлечены к делу о нападении ученика на педагога в столичной школе, рассматривается вопрос об исключении ученика, сообщается в Telegram-канале столичного департамента образования.
"Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона. Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика", - говорится в сообщении.
