В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе

"Подобное поведение абсолютно недопустимо и противоречит всем нормам морали, нравственности и закона. Привлечены правоохранительные органы, школа проводит внутреннее расследование. По итогам проверки напавший будет наказан по всей строгости закона. Также будет рассмотрен вопрос об исключении ученика", - говорится в сообщении.