https://ria.ru/20251112/moskva-2054477059.html
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе - РИА Новости, 12.11.2025
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе
Правоохранительные органы привлечены к делу о нападении ученика на педагога в столичной школе, рассматривается вопрос об исключении ученика, сообщается в... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:23:00+03:00
2025-11-12T14:23:00+03:00
2025-11-12T14:26:00+03:00
происшествия
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_0:149:3113:1900_1920x0_80_0_0_59e5a66e8a2ffa63e7eb2a405fcf6bd6.jpg
https://ria.ru/20251111/sk-2054320020.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/11/1973245668_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_6a69b5ce5de98068f36abb3bfb86309c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, россия
Происшествия, Москва, Россия
В Москве правоохранительные органы привлекли к делу о нападении в школе
В Москве органы привлекли к делу о нападении старшеклассника на педагога в школе