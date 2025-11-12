Рейтинг@Mail.ru
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
11:00 12.11.2025
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2025
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта

В центре Москвы на некоторых участках временно закрыто движение транспорта

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного департамента.
"Движение временно закрыто: на Большом Каменном мосту, на Кремлевской набережной", - говорится в сообщении.
Отмечается, что движения для транспорта также временно перекрыто на Тверской улице.
В Москве открылось трамвайное движение по проспекту Академика Сахарова
10 сентября, 12:28
