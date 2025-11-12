https://ria.ru/20251112/moskva-2054412774.html
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта - РИА Новости, 12.11.2025
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
Движение временно закрыто для проезда транспорта на Большом Каменном мосту и на Кремлевской набережной в Москве, сообщается в Telegram-канале столичного... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:00:00+03:00
2025-11-12T11:00:00+03:00
2025-11-12T11:03:00+03:00
москва
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_1b66d91074727d9597d0529570c8768b.jpg
https://realty.ria.ru/20250910/sobjanin-2040895803.html
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/04/10/1728623187_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_71f4b1180fe5391a8544ed5c593ada4e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, россия
В центре Москвы временно закрыто движение транспорта
В центре Москвы на некоторых участках временно закрыто движение транспорта