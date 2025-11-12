https://ria.ru/20251112/moskva-2054398696.html
В Москве скорректировали работу системы отопления
12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.
"Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная (температура - ред.) составляет уже всего лишь плюс три градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76-79 градусов", - отметил Бирюков.
Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.
"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.
Он подчеркнул, что корректировка производится под контролем диспетчерских служб ПАО "МОЭК" в автоматическом режиме, на основании показателей погодных датчиков и систем диспетчеризации, расположенных в том числе на тепловых пунктах.