В Москве скорректировали работу системы отопления

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Специалисты комплекса городского хозяйства скорректировали работу системы отопления в соответствии с погодой, сообщил журналистам заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"Согласно прогнозам синоптиков, температура воздуха в столичном регионе продолжит снижаться, сегодня среднесуточная (температура - ред.) составляет уже всего лишь плюс три градуса. В связи с этим было принято решение впервые в текущем отопительном сезоне повысить температуру теплоносителя в системе теплоснабжения до 76-79 градусов", - отметил Бирюков.

Заммэра напомнил, что технологические режимы системы централизованного теплоснабжения выбирают в соответствии с температурой наружного воздуха.

"Задания на изменение выдаются заблаговременно, на основании краткосрочного прогноза погоды. Регулирование отпуска тепла обеспечивается двумя основными параметрами: за счет понижения или повышения температуры теплоносителя и увеличения или сокращения его объема", - рассказал Бирюков.