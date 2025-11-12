Рейтинг@Mail.ru
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады
07:29 12.11.2025
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады
Дарья Буймова
Синоптик рассказал, когда в Москве ожидаются снегопады

Тишковец: в Москве в начале следующей недели ожидаются снегопады и ледяные дожди

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Снегопады, переходящие в ледяные дожди, ожидаются в Москве в начале следующей недели, сформируется временный снежный покров, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.
"В ночь на понедельник тоже малооблачно и заморозки, а днем теплый фронт принесет снегопады, переходящие в ледяные дожди и дожди, после обеда 0 - плюс 3. На московской земле успеет появиться временный снежный покров высотой не более 1-3 сантиметра, который, впрочем, еще растает", - рассказал Тишковец.
Погода в ноябре 2025 года - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
Погода в ноябре 2025 года в Москве и других городах России
7 ноября, 11:48
 
