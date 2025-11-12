https://ria.ru/20251112/moskva-2054364695.html
Силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник
Силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник - РИА Новости, 12.11.2025
Силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник
ПВО поразила дрон, нацелившийся на Москву, сообщил мэр столицы Сергей Собянин на канале в мессенджере Max. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T02:37:00+03:00
2025-11-12T02:37:00+03:00
2025-11-12T02:46:00+03:00
специальная военная операция на украине
москва
сергей собянин
безопасность
беспилотники
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_0:267:3072:1995_1920x0_80_0_0_dda0434df5a888de14af62ddf4b64643.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/18/1854150163_134:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_6c9ee4b7f70c39fe6f07223170596cff.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, сергей собянин, безопасность, беспилотники
Специальная военная операция на Украине, Москва, Сергей Собянин, Безопасность, Беспилотники
Силы ПВО сбили летевший к Москве беспилотник
Собянин сообщил, что силы ПВО сбили беспилотник, летевший к Москве