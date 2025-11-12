В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска

ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Двух курьеров, забравших 10 миллионов рублей у жительницы Братска, которую обманули кибермошенники, задержали в Белгороде, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

По данным ведомства, в полицию Братска обратилась 51-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана телефонных аферистов. Предпринимательнице пришло сообщение о попытке взлома "Госуслуг" с просьбой перезвонить на "горячую линию". Женщина выполнила просьбу, после чего представившийся сотрудником Роскомнадзора мошенник заявил ей, что от ее имени оформили доверенность на гражданина недружественной страны. Звонивший переключил ее на "сотрудника ФСБ ", который выяснил где и в каком количестве женщина хранит сбережения. Спустя день лжеспециалист спецслужб сообщил братчанке, что ее деньги могут быть похищены из банковской ячейки, так как сотрудники финансовой организации в сговоре с преступниками и причастны к финансированию запрещенных организаций. Он попросил ее обналичить иностранную валюту для того, чтобы легализовать средства для декларирования и передать их "представителям Росинкас". Потерпевшая выполнила требование, передав во время встречи "инкассаторам" деньги в полиэтиленовом пакете. В этот же день злоумышленники улетели в Санкт-Петербург . После этого предпринимательница рассказала лжесотруднику спецслужб о том, что на ее счете в другом банке хранятся 84 миллиона рублей. Звонивший предложил обналичить деньги, но банк заблокировал операции. После разговора с родными женщина поняла, что ее обманули.

Отмечается, что расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.