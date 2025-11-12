Рейтинг@Mail.ru
В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска
19:31 12.11.2025
В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска
В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска - РИА Новости, 12.11.2025
В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска
Двух курьеров, забравших 10 миллионов рублей у жительницы Братска, которую обманули кибермошенники, задержали в Белгороде, сообщает ГУМВД по Иркутской области. РИА Новости, 12.11.2025
происшествия, братск, белгород, иркутская область, федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (роскомнадзор), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Происшествия, Братск, Белгород, Иркутская область, Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
В Белгороде задержали курьеров мошенников, обманувших жительницу Братска

В Белгороде задержали курьеров, забравших 10 млн руб у жертвы мошенников

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСотрудник полиции
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сотрудник полиции. Архивное фото
ИРКУТСК, 12 ноя - РИА Новости. Двух курьеров, забравших 10 миллионов рублей у жительницы Братска, которую обманули кибермошенники, задержали в Белгороде, сообщает ГУМВД по Иркутской области.
По данным ведомства, в полицию Братска обратилась 51-летняя местная жительница, которая стала жертвой обмана телефонных аферистов. Предпринимательнице пришло сообщение о попытке взлома "Госуслуг" с просьбой перезвонить на "горячую линию". Женщина выполнила просьбу, после чего представившийся сотрудником Роскомнадзора мошенник заявил ей, что от ее имени оформили доверенность на гражданина недружественной страны. Звонивший переключил ее на "сотрудника ФСБ", который выяснил где и в каком количестве женщина хранит сбережения. Спустя день лжеспециалист спецслужб сообщил братчанке, что ее деньги могут быть похищены из банковской ячейки, так как сотрудники финансовой организации в сговоре с преступниками и причастны к финансированию запрещенных организаций. Он попросил ее обналичить иностранную валюту для того, чтобы легализовать средства для декларирования и передать их "представителям Росинкас". Потерпевшая выполнила требование, передав во время встречи "инкассаторам" деньги в полиэтиленовом пакете. В этот же день злоумышленники улетели в Санкт-Петербург. После этого предпринимательница рассказала лжесотруднику спецслужб о том, что на ее счете в другом банке хранятся 84 миллиона рублей. Звонивший предложил обналичить деньги, но банк заблокировал операции. После разговора с родными женщина поняла, что ее обманули.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники начали использовать в своих схемах переводы самому себе по СБП
Вчера, 06:16
"Сотрудники МУ МВД России "Братское" в ходе оперативно-розыскных мероприятий выяснили, что курьерами являются 19-летний и 21-летний жители Белгородской области. Преступники задержаны в Белгороде и доставлены в Братск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что расследуется уголовное дело по статье о мошенничестве.
На опубликованном сотрудниками регионального МВД видео один из задержанных признается, что забрал у женщины пакет с крупной суммой и за работу получил денежное вознаграждение.
Девушка с мобильным телефоном в руках - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Россиянам рассказали, что делать, если мошенники украли деньги
11 ноября, 08:44
 
ПроисшествияБратскБелгородИркутская областьФедеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)Министерство внутренних дел РФ (МВД России)
 
 
