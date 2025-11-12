Рейтинг@Mail.ru
В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой" - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:27 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/moshenniki-2054556701.html
В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой"
В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой" - РИА Новости, 12.11.2025
В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой"
Мошенники, представляясь сотрудниками или уполномоченными представителями Центробанка, звонят россиянам и под угрозой блокировки счетов и внесения с список... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T17:27:00+03:00
2025-11-12T17:27:00+03:00
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг)
центральный банк рф (цб рф)
россия
общество
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_0:273:3072:2001_1920x0_80_0_0_60d3956d947390b4c2b6c9549d6cdae9.jpg
https://ria.ru/20251112/moshenniki-2054375864.html
https://ria.ru/20251112/moshenniki-2054365220.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/03/1a/2007388660_20:0:2751:2048_1920x0_80_0_0_cc43ebbab81cb6a24ab6405b7dc607f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
федеральная служба по финансовому мониторингу (росфинмониторинг), центральный банк рф (цб рф), россия, общество
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг), Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Россия, Общество
В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой"

Мошенники обманывают россиян, предлагая подключиться к секретной программе ИПБС

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкМужчина держит в руках мобильный телефон
Мужчина держит в руках мобильный телефон - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мужчина держит в руках мобильный телефон. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками или уполномоченными представителями Центробанка, звонят россиянам и под угрозой блокировки счетов и внесения с список "риска" Росфинмониторинга предлагают подключиться к "секретной программе ИПБС", якобы единственному способу защитить деньги, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Вам звонят, представляясь "сотрудником Банка России", "специалистом по защите прав потребителей" или "уполномоченным представителем ЦБ", звонящий сообщает о "подозрительной активности": якобы кто-то пытался получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, банковскому счёту или персональным данным. Внушают, что ваши счета вот-вот заблокируют, деньги пропадут, а вы сами можете быть включены в список "риска" Росфинмониторинга. Чтобы "спасти ситуацию", предлагают подключиться к секретной программе ИПБС — якобы "единственному способу" защитить свои активы", - говорится в сообщении.
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники начали использовать в своих схемах переводы самому себе по СБП
Вчера, 06:16
Далее злоумышленники просят подписать заявление, в котором жертва признает свою "вину", просит "помощи от ЦБ", обещает "выполнять все инструкции" и "не заниматься самодеятельностью". Как уточняют в МВД, это может создать у жертвы иллюзию юридической ответственности за свои действия и легитимности процесса. После "оформления участия в программе" мошенники начинают требовать указать все установленные банковские приложения и перевести деньги на безопасный счет.
"Банк России не работает напрямую с физическими лицами как банк. ЦБ РФ — это государственный регулятор. Он контролирует деятельность банков, страховых компаний, МФО и других финансовых организаций, но не оказывает гражданам персональные банковские или юридические услуги. У него нет "программ сопровождения" для частных лиц, он не назначает "уполномоченных представителей" для работы с вами лично и не заключает с вами индивидуальных договоров", - отмечается в сообщении.
В МВД подчеркнули, что "ИПБС" в правовом поле РФ не существует - ни в законодательстве, ни на официальном сайте Банка России граждане не смогут найти упоминаний об "Индивидуальной программе банковской сопровождаемости", так как это название вымышленное. Кроме того, заявление о "разглашении данных Госуслуг" является манипулятивным приемом, так как формулировка "я разгласил документы под влиянием мошенников" не имеет юридической силы и не требуется ни Банку России, ни порталу госуслуг. Они нужны, чтобы вызвать у человека тревогу и заставить его действовать по инструкции.
"ЦБ не налагает штрафы на граждан и не блокирует счета напрямую. В документе говорится о штрафе в 250 000 рублей "в бесспорном порядке" и о блокировке счетов "по ФЗ-161". На самом деле ФЗ-161 регулирует национальную платёжную систему, а решения о блокировке счетов принимают банки или суды, не ЦБ. Штрафы же взыскиваются только по решению суда или налоговыми органами — и никогда "за разглашение участия в программе", - сообщили в ведомстве.
Также правоохранители уточнили, что настоящие нормативные акты Банка России публикуются на его сайте с чёткой структурой, номерами, датами, подписями должностных лиц и ссылками на законодательство. В них никогда не будет требований "не заниматься самодеятельностью" или "действовать строго по инструкциям назначенного сотрудника".
Мужчина со смартфоном - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мошенники обманывают россиян под предлогом получения налогового вычета
Вчера, 02:50
 
Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг)Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)РоссияОбщество
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала