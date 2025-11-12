В МВД предупредили россиян о способе обмана с "секретной программой"

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Мошенники, представляясь сотрудниками или уполномоченными представителями Центробанка, звонят россиянам и под угрозой блокировки счетов и внесения с список "риска" Росфинмониторинга предлагают подключиться к "секретной программе ИПБС", якобы единственному способу защитить деньги, рассказали в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Вам звонят, представляясь "сотрудником Банка России", "специалистом по защите прав потребителей" или "уполномоченным представителем ЦБ ", звонящий сообщает о "подозрительной активности": якобы кто-то пытался получить доступ к вашему аккаунту на Госуслугах, банковскому счёту или персональным данным. Внушают, что ваши счета вот-вот заблокируют, деньги пропадут, а вы сами можете быть включены в список "риска" Росфинмониторинга . Чтобы "спасти ситуацию", предлагают подключиться к секретной программе ИПБС — якобы "единственному способу" защитить свои активы", - говорится в сообщении.

Далее злоумышленники просят подписать заявление, в котором жертва признает свою "вину", просит "помощи от ЦБ", обещает "выполнять все инструкции" и "не заниматься самодеятельностью". Как уточняют в МВД, это может создать у жертвы иллюзию юридической ответственности за свои действия и легитимности процесса. После "оформления участия в программе" мошенники начинают требовать указать все установленные банковские приложения и перевести деньги на безопасный счет.

"Банк России не работает напрямую с физическими лицами как банк. ЦБ РФ — это государственный регулятор. Он контролирует деятельность банков, страховых компаний, МФО и других финансовых организаций, но не оказывает гражданам персональные банковские или юридические услуги. У него нет "программ сопровождения" для частных лиц, он не назначает "уполномоченных представителей" для работы с вами лично и не заключает с вами индивидуальных договоров", - отмечается в сообщении.

В МВД подчеркнули, что "ИПБС" в правовом поле РФ не существует - ни в законодательстве, ни на официальном сайте Банка России граждане не смогут найти упоминаний об "Индивидуальной программе банковской сопровождаемости", так как это название вымышленное. Кроме того, заявление о "разглашении данных Госуслуг" является манипулятивным приемом, так как формулировка "я разгласил документы под влиянием мошенников" не имеет юридической силы и не требуется ни Банку России, ни порталу госуслуг. Они нужны, чтобы вызвать у человека тревогу и заставить его действовать по инструкции.

"ЦБ не налагает штрафы на граждан и не блокирует счета напрямую. В документе говорится о штрафе в 250 000 рублей "в бесспорном порядке" и о блокировке счетов "по ФЗ-161". На самом деле ФЗ-161 регулирует национальную платёжную систему, а решения о блокировке счетов принимают банки или суды, не ЦБ. Штрафы же взыскиваются только по решению суда или налоговыми органами — и никогда "за разглашение участия в программе", - сообщили в ведомстве.