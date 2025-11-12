Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию

ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Межрегиональная кооперация является приоритетным инструментом развития российской экономики, у Тюменской области есть опыт, который показывает эффективность такого взаимодействия с другими субъектами страны, заявил глава региона Александр Моор.

"Межрегиональная кооперация, резервы для расширения которой в нашей стране очень велики – приоритетный инструмент развития российской экономики в новых условиях. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая очередные Губернаторские чтения, которые были посвящены развитию межрегиональной кооперации в научно-технической сфере", - сообщается на сайте правительства Тюменской области.

Моор отметил, что Тюменская область имеет определенный опыт и преимущества. Например, сотрудничество с Югрой и Ямалом продолжается уже не один десяток лет. Также в качестве примера он привел межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательных центр, призванный объединить потенциал Тюменской области, Югры и Ямала. Еще один пример эффективности межрегиональной кооперации – тюменский Нефтегазовый кластер, который объединяет компании из 26 регионов и помогает эффективно отвечать на технологические вызовы для отечественного топливно-энергетического комплекса.

"Отвечая на вопрос – "конкуренция или кооперация?" – мы выбираем второе. Потому что кооперация позволяет регионам и бизнесу, а значит, и стране в целом максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, которыми мы обладаем – квалифицированные кадры, деньги и, самое главное, время", – цитирует слова Моора сайт правительства.