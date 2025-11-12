Рейтинг@Mail.ru
Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Иллюстрация - Тюменская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Тюменская область
 
19:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/moor-2054598057.html
Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию
Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию - РИА Новости, 12.11.2025
Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию
Межрегиональная кооперация является приоритетным инструментом развития российской экономики, у Тюменской области есть опыт, который показывает эффективность... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T19:31:00+03:00
2025-11-12T19:31:00+03:00
тюменская область
тюменская область
россия
александр моор
югра
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_0:0:2839:1598_1920x0_80_0_0_6828ce54ecaa2ce3179d11bf3507fe28.jpg
https://ria.ru/20251105/moor-2053033362.html
https://ria.ru/20251108/vodovod-2053600731.html
тюменская область
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/15/1853519873_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_ee3d59ed0e79718eb4c36ca04856a65e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
тюменская область, россия, александр моор, югра, российская академия наук
Тюменская область, Тюменская область, Россия, Александр Моор, Югра, Российская академия наук
Тюменская область ставит в приоритет межрегиональную кооперацию

Моор назвал межрегиональную кооперацию главным инструментом развития экономики

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкГубернатор Тюменской области Александр Моор
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Губернатор Тюменской области Александр Моор . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ТЮМЕНЬ, 12 ноя – РИА Новости. Межрегиональная кооперация является приоритетным инструментом развития российской экономики, у Тюменской области есть опыт, который показывает эффективность такого взаимодействия с другими субъектами страны, заявил глава региона Александр Моор.
"Межрегиональная кооперация, резервы для расширения которой в нашей стране очень велики – приоритетный инструмент развития российской экономики в новых условиях. Об этом заявил глава региона Александр Моор, открывая очередные Губернаторские чтения, которые были посвящены развитию межрегиональной кооперации в научно-технической сфере", - сообщается на сайте правительства Тюменской области.
Пешеходный мост через реку Туру в Тюмени - РИА Новости, 1920, 05.11.2025
Участников "Боевого кадрового резерва" в Тюмени будут обучать онлайн
5 ноября, 18:06
Моор отметил, что Тюменская область имеет определенный опыт и преимущества. Например, сотрудничество с Югрой и Ямалом продолжается уже не один десяток лет. Также в качестве примера он привел межрегиональный Западно-Сибирский научно-образовательных центр, призванный объединить потенциал Тюменской области, Югры и Ямала. Еще один пример эффективности межрегиональной кооперации – тюменский Нефтегазовый кластер, который объединяет компании из 26 регионов и помогает эффективно отвечать на технологические вызовы для отечественного топливно-энергетического комплекса.
"Отвечая на вопрос – "конкуренция или кооперация?" – мы выбираем второе. Потому что кооперация позволяет регионам и бизнесу, а значит, и стране в целом максимально эффективно использовать ограниченные ресурсы, которыми мы обладаем – квалифицированные кадры, деньги и, самое главное, время", – цитирует слова Моора сайт правительства.
По мнению завлабораторией института народнохозяйственного прогнозирования РАН Дмитрия Белоусова, который на чтениях выступил экспертом, развитие межрегиональных партнерств будет иметь сразу несколько эффектов разных уровней. С его слов, для регионов это повышение темпов социально-экономического развития, рост диверсификации и эффективности региональной экономики и увеличение доходов регионального бюджета. Для России в целом межрегиональная кооперация означает повышение темпов экономического роста и технологического развития, сокращение межрегиональных различий и дисбалансов, расширение возможностей пространственного развития.
Губернатор Тюменской области Александр Моор - РИА Новости, 1920, 08.11.2025
Новый магистральный водовод проложат в Тюменской агломерации
8 ноября, 07:54
 
Тюменская областьТюменская областьРоссияАлександр МоорЮграРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала