КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) выступила против решения правительства о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, назвав это политическим шагом, не имеющим доказательной базы, сообщила пресс-служба партии.

Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества , агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.

"Закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе — очевидное политическое решение, которое не имеет никаких веских аргументов. На заседании парламентской комиссии по внешней политике представитель правительства не смог привести ни одного примера подрывной деятельности" центра. Мы настаивали на представлении конкретных доказательств нарушений, но чиновники признали, что решение принято по политическим мотивам", — отметили в партии.

Социалисты подчеркнули, что во многих странах Европейского союза аналогичные российские центры продолжают работать, не представляя угроз для национальной безопасности.

Ранее власти Молдавии неоднократно обвиняли российские структуры в "вмешательстве во внутренние дела". Российская сторона отвергала эти обвинения, заявляя, что деятельность РЦНК направлена исключительно на развитие гуманитарного и образовательного сотрудничества.