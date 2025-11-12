Рейтинг@Mail.ru
Молдавская оппозиция выступила против денонсации соглашения с Россией - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:13 12.11.2025 (обновлено: 16:14 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/moldaviya-2054520365.html
Молдавская оппозиция выступила против денонсации соглашения с Россией
Молдавская оппозиция выступила против денонсации соглашения с Россией - РИА Новости, 12.11.2025
Молдавская оппозиция выступила против денонсации соглашения с Россией
Оппозиционная в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) выступила против решения правительства о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T16:13:00+03:00
2025-11-12T16:14:00+03:00
в мире
молдавия
россия
кишинев
дмитрий песков
федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество)
рцнк
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_0:0:3070:1728_1920x0_80_0_0_4b23b93ae17cdc5902eee7c266174885.jpg
https://ria.ru/20251112/sovfedja-2054508988.html
https://ria.ru/20251111/moldavija-2054318298.html
молдавия
россия
кишинев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/02/17/1853946035_233:0:2964:2048_1920x0_80_0_0_60f73bef1d69f9d9924d57a09ffcf24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, молдавия, россия, кишинев, дмитрий песков, федеральное агентство по делам содружества независимых государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (россотрудничество), рцнк
В мире, Молдавия, Россия, Кишинев, Дмитрий Песков, Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), РЦНК
Молдавская оппозиция выступила против денонсации соглашения с Россией

Молдавские социалисты выступили против денонсации соглашения с Россией

© Sputnik / Михай Карауш | Перейти в медиабанкФлаги Молдавии
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Sputnik / Михай Карауш
Перейти в медиабанк
Флаги Молдавии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КИШИНЕВ, 12 ноя - РИА Новости. Оппозиционная в Молдавии партия социалистов (ПСРМ) выступила против решения правительства о денонсации соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, назвав это политическим шагом, не имеющим доказательной базы, сообщила пресс-служба партии.
Премьер Молдавии Александр Мунтяну 5 ноября сообщил, что правительство республики одобрило денонсацию соглашения с Россией о создании и функционировании культурных центров, чтобы закрыть Российский центр науки и культуры. Как сообщили РИА Новости в пресс-службе Россотрудничества, агентство не получало уведомлений от Молдавии о решении закрыть Русский дом в республике. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил сожаление в связи с продолжением правительством Молдавии линии на антагонизацию России.
Здание парламента Молдавии в Кишиневе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В Совфеде прокомментировали решение Молдавии выйти из соглашения по СНГ
Вчера, 15:42
"Закрытие Российского центра науки и культуры в Кишиневе — очевидное политическое решение, которое не имеет никаких веских аргументов. На заседании парламентской комиссии по внешней политике представитель правительства не смог привести ни одного примера подрывной деятельности" центра. Мы настаивали на представлении конкретных доказательств нарушений, но чиновники признали, что решение принято по политическим мотивам", — отметили в партии.
Социалисты подчеркнули, что во многих странах Европейского союза аналогичные российские центры продолжают работать, не представляя угроз для национальной безопасности.
Ранее власти Молдавии неоднократно обвиняли российские структуры в "вмешательстве во внутренние дела". Российская сторона отвергала эти обвинения, заявляя, что деятельность РЦНК направлена исключительно на развитие гуманитарного и образовательного сотрудничества.
Российский центр науки и культуры в Кишиневе действует с 2009 года как представительство Россотрудничества. Центр организует культурные, образовательные и языковые программы, а также ежегодно содействует молдавским выпускникам в поступлении в российские вузы по квотам правительства России.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Советским памятникам в Молдавии грозит снос, заявили в комитете "Победа"
11 ноября, 19:31
 
В миреМолдавияРоссияКишиневДмитрий ПесковФедеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество)РЦНК
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала