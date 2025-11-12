Молдавия планирует ввести визовый режим с Таджикистаном и Киргизией

КИШИНЕВ, 12 ноя — РИА Новости. Молдавия введёт визовый режим с Киргизией и Таджикистаном после выхода из соглашения о безвизовых поездках граждан стран СНГ, сообщила в среду пресс-служба правительства республики.
Ранее в среду правительство Молдавии одобрило денонсацию семи соглашений, подписанных в рамках СНГ, включая договор о безвизовых поездках граждан стран Содружества. Решение принято в рамках курса Кишинёва на поэтапный выход из соглашений СНГ и адаптацию законодательства к нормам Европейского союза.
"Среди таких соглашений — Соглашение о безвизовых поездках граждан стран СНГ, подписанное в Бишкеке в 1992 году. Отказ от него не повлияет существенно на действующий режим поездок, так как Молдавия заключила двусторонние соглашения с большинством государств СНГ. Денонсация соглашения будет иметь прямое последствие только в отношении Республики Таджикистан и Кыргызской Республики, с которыми подобных двусторонних договорённостей не существует. Таким образом, граждане Молдавии смогут и дальше путешествовать без виз в большинство стран СНГ", - говорится в заявлении правительства.
С 2021 года Молдавия постепенно пересматривает договорно-правовую базу с участием СНГ. По данным правительства, республика уже денонсировала 64 соглашения в рамках процесса "гармонизации законодательства и модернизации экономической политики в соответствии со стандартами ЕС".
Ранее президент Майя Санду заявляла, что Молдавия "продолжает приводить международно-правовую базу в соответствие с европейскими стандартами и приоритетами евроинтеграции". Оппозиция критикует курс властей на разрыв соглашений СНГ, указывая на риски для трудовых мигрантов и экономических связей