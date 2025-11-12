Подмосковье выделит еще 95 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. При подготовке бюджета Московской области на период 2026–2028 годов особое внимание уделили не только социальным обязательствам, но и крупным инвестициям в инфраструктуру. Одним из ключевых направлений стало развитие коммунального хозяйства, сообщил При подготовке бюджета Московской области на период 2026–2028 годов особое внимание уделили не только социальным обязательствам, но и крупным инвестициям в инфраструктуру. Одним из ключевых направлений стало развитие коммунального хозяйства, сообщил 360.ru

Выступая на общественных слушаниях по проекту бюджета региона, министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков подчеркнул, что значительные финансовые ресурсы будут направлены на улучшение системы теплоснабжения. В частности, в следующем году на эти цели выделят около 43 млрд рублей.

Эти средства позволят обновить и построить новые объекты тепловой инфраструктуры. Среди планируемых работ – строительство и реконструкция 213 котельных, включая запуск 146 новых единиц. Помимо этого, модернизируют 81 центральный тепловой пункт и отремонтируют 180 км тепловых сетей.

Кроме того, параллельно пройдут мероприятия по улучшению состояния водоснабжающих и водоотводящих коммуникаций. В рамках программы в 2026 году запланированы ремонтные работы на 475 объектах по всей территории региона. Общий объем финансирования составит примерно 50 млрд рублей.