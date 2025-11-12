https://ria.ru/20251112/modernizatsiya-2054587457.html
Подмосковье выделит еще 95 млрд рублей на модернизацию коммунальных сетей
При подготовке бюджета Московской области на период 2026–2028 годов особое внимание уделили не только социальным обязательствам, но и крупным инвестициям в... РИА Новости, 12.11.2025
МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости.
При подготовке бюджета Московской области на период 2026–2028 годов особое внимание уделили не только социальным обязательствам, но и крупным инвестициям в инфраструктуру. Одним из ключевых направлений стало развитие коммунального хозяйства, сообщил 360.ru
Выступая на общественных слушаниях по проекту бюджета региона, министр экономики и финансов Московской области Дмитрий Прянчиков подчеркнул, что значительные финансовые ресурсы будут направлены на улучшение системы теплоснабжения. В частности, в следующем году на эти цели выделят около 43 млрд рублей.
Эти средства позволят обновить и построить новые объекты тепловой инфраструктуры. Среди планируемых работ – строительство и реконструкция 213 котельных, включая запуск 146 новых единиц. Помимо этого, модернизируют 81 центральный тепловой пункт и отремонтируют 180 км тепловых сетей.
Кроме того, параллельно пройдут мероприятия по улучшению состояния водоснабжающих и водоотводящих коммуникаций. В рамках программы в 2026 году запланированы ремонтные работы на 475 объектах по всей территории региона. Общий объем финансирования составит примерно 50 млрд рублей.
Общий бюджет реализации госпрограммы "Развитие инженерной инфраструктуры и энергоэффективности" на следующий год превысит отметку в 95 млрд рублей. Это позволит создать надежную основу для стабильного функционирования коммунальных систем, снизив износ оборудования и обеспечив комфортные условия проживания жителей растущего региона.