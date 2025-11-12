Рейтинг@Mail.ru
Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче
Футбол
 
13:09 12.11.2025
Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче
/20251112/sobolev--2054452549.html
Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Светлана Бонопартова. Генеральный секретарь Российского футбольного союза (РФС) Максим Митрофанов заявил РИА Новости, что не считает необходимым наказывать нападающего Владимира Писарского жестче, чем решил комитет по этике РФС.
В начале июля комитет по этике РФС принял решение отстранить Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них - условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Писарский подал полную апелляционную жалобу в Спортивный арбитражный суд (CAS) на решение Российского футбольного союза (РФС) отстранить его от любой деятельности, связанной с футболом.
«
"Нормальное решение, имеет на это право. Ему дали однолетнюю реальную дисквалификацию - нормальный срок для того, чтобы человек задумался о том, что он нарушает соответствующие правовые нормы. Стоит ли наказывать сильно жестче? Мне кажется, что нет, этого достаточно для того, чтобы все понять и осознать", - сказал Митрофанов.
В июне РФС начал расследование в отношении Писарского, после того как футболист якобы сделал через своего товарища ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором "Сочи" 28 мая принимал "Нижний Новгород" (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля. Права на игрока принадлежали самарским "Крыльям Советов", которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в "Сочи".
