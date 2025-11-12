Митрофанов не считает, что Писарского надо было наказывать жестче

«

"Нормальное решение, имеет на это право. Ему дали однолетнюю реальную дисквалификацию - нормальный срок для того, чтобы человек задумался о том, что он нарушает соответствующие правовые нормы. Стоит ли наказывать сильно жестче? Мне кажется, что нет, этого достаточно для того, чтобы все понять и осознать", - сказал Митрофанов.