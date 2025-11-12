Рейтинг@Mail.ru
"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
11:52 12.11.2025 (обновлено: 12:17 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/mitrofanov-2054428843.html
"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика
"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика - РИА Новости Спорт, 12.11.2025
"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика
Карта болельщика зарекомендовала себя удобной системой допуска на стадион, которая не направлена против фанатов, заявил РИА Новости генеральный секретарь... РИА Новости Спорт, 12.11.2025
2025-11-12T11:52:00+03:00
2025-11-12T12:17:00+03:00
футбол
максим митрофанов
российская премьер-лига (рпл)
российский футбольный союз (рфс)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882819572_0:184:2676:1689_1920x0_80_0_0_b76a8217993476cb0b65487e5018b807.jpg
/20251112/rfs-2054423050.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/07/07/1882819572_129:0:2508:1784_1920x0_80_0_0_b4fefdf85105487197dbe611d3f8e663.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
максим митрофанов, российская премьер-лига (рпл), российский футбольный союз (рфс)
Футбол, Максим Митрофанов, Российская премьер-лига (РПЛ), Российский футбольный союз (РФС)
"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика

Генсек РФС Митрофанов заявил, что карта болельщика не направлена против фанатов

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкМаксим Митрофанов
Максим Митрофанов - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Карта болельщика зарекомендовала себя удобной системой допуска на стадион, которая не направлена против фанатов, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.
Система идентификации болельщиков, призванная обеспечить зрителям комфортный проход на стадион, необходима для посещения матчей Российской премьер-лиги с сезона-2022/23.
«
"Никто фанатов со стадионов не убирал. Чему мешает карта болельщика? Удобная система, которая позволяет за секунду получить билет, восстановить его в случае потери, исключает возможности спекуляции, мотивирует клубы работать с аудиторией", - сказал Митрофанов.
"Сейчас посещаемость матчей растет, - отметил он. - Больше зрителей приходило только в сезоне-2018/2019 на волне интереса после успешного проведения чемпионата мира. Футбол – единственный в России вид спорта, который предоставляет релевантные данные о посещаемости на основании количества проданных билетов. Эти данные регистрируются в государственной системе".
Футбольный мяч на поле - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В РФС рассмотрят два спорных судейских решения по итогам 15-го тура РПЛ
12 ноября, 11:33
 
ФутболМаксим МитрофановРПЛ 2025-2026 (Чемпионат России по футболу)Российский футбольный союз (РФС)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    Завершен
    Трактор
    Шанхайские Драконы
    9
    0
  • Футбол
    Закончен (П)
    ЦСКА
    Динамо Махачкала
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Краснодар
    Оренбург
    4
    0
  • Хоккей
    Завершен
    Северсталь
    СКА
    4
    6
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Москва
    Локомотив
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Локомотив
    Спартак Москва
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Нефтехимик
    Ростов
    1
    3
  • Баскетбол
    Завершен
    Монако
    Анадолу Эфес
    102
    66
  • Футбол
    Завершен
    ФК Копенгаген
    Кайрат
    3
    2
  • Футбол
    Завершен
    Арсенал
    Бавария
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Айнтрахт Фр
    Аталанта
    0
    3
  • Футбол
    Завершен
    Ливерпуль
    ПСВ Эйндховен
    1
    4
  • Футбол
    Завершен
    Спортинг
    Брюгге
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Атлетико Мадрид
    Интер М
    2
    1
  • Футбол
    Завершен
    ПСЖ
    Тоттенхэм
    5
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Реал Мадрид
    3
    4
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала