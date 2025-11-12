"Никто фанатов не убирал": РФС сделал заявление по карте болельщика

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 ноя – РИА Новости, Борис Ходоровский. Карта болельщика зарекомендовала себя удобной системой допуска на стадион, которая не направлена против фанатов, заявил РИА Новости генеральный секретарь Российского футбольного союза Максим Митрофанов.

"Никто фанатов со стадионов не убирал. Чему мешает карта болельщика? Удобная система, которая позволяет за секунду получить билет, восстановить его в случае потери, исключает возможности спекуляции, мотивирует клубы работать с аудиторией", - сказал Митрофанов.

"Сейчас посещаемость матчей растет, - отметил он. - Больше зрителей приходило только в сезоне-2018/2019 на волне интереса после успешного проведения чемпионата мира. Футбол – единственный в России вид спорта, который предоставляет релевантные данные о посещаемости на основании количества проданных билетов. Эти данные регистрируются в государственной системе".