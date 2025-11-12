Рейтинг@Mail.ru
Мишустин назвал создание защищенной телеком-инфраструктуры приоритетом - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:09 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054495919.html
Мишустин назвал создание защищенной телеком-инфраструктуры приоритетом
Мишустин назвал создание защищенной телеком-инфраструктуры приоритетом - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин назвал создание защищенной телеком-инфраструктуры приоритетом
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал формирование защищенной телекоммуникационной инфраструктуры в РФ приоритетом властей. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:09:00+03:00
2025-11-12T15:09:00+03:00
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_0:0:2891:1627_1920x0_80_0_0_5bf3f6a5fe08ed77fc605262314f7b69.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054479794.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0b/16/1760148102_160:0:2891:2048_1920x0_80_0_0_ba39cc525df67fb4f579a3e22d20dff4.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, москва, михаил мишустин
Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин назвал создание защищенной телеком-инфраструктуры приоритетом

Мишустин назвал приоритетом формирование защищенной телеком-инфраструктуры

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин назвал формирование защищенной телекоммуникационной инфраструктуры в РФ приоритетом властей.
"Одним из приоритетов правительства, конечно, является формирование современной и защищенной телекоммуникационной инфраструктуры", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты"
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал 12 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до 15 ноября.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов
Вчера, 14:29
 
РоссияМоскваМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала