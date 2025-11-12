Рейтинг@Mail.ru
Мишустин заявил об успехах в развитии беспилотных технологий в России
14:42 12.11.2025 (обновлено: 14:43 12.11.2025)
Мишустин заявил об успехах в развитии беспилотных технологий в России
Мишустин заявил об успехах в развитии беспилотных технологий в России

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин во время осмотра выставки форума "Цифровые решения" в Национальном центре "Россия". Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил об успехах в развитии беспилотных технологий в России.
"Для стабильной работы организаций всех секторов экономики потребуется и качественная связь. И одним из приоритетов правительства, конечно, является формирование современной, защищенной телекоммуникационной инфраструктуры. Это важно для развития и других отраслей, в том числе и беспилотных технологий. Здесь уже есть успехи", - сказал Мишустин на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Премьер-министр отметил, что сегодня на трассах и полигонах РФ уже используются 90 беспилотных грузовиков. Только в текущем году их пробег превысил 8,5 миллионов километров.
Также Мишустин рассказал, что в октябре автономный легковой автомобиль совершил самостоятельную поездку в 400 километров из Тулы в Москву и обратно. Водитель-испытатель был в машине, но ни разу не вмешивался в управление.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий Цифровые решения - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
ТехнологиРоссияТулаМоскваМихаил Мишустин
 
 
