Мишустин рассказал о вкладе аккредитованных компаний в ВВП России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вклад аккредитованных компаний в ВВП России в прошлом году составил почти 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Меры государственной помощи, конечно, дали ощутимые результаты. В прошлом году вклад аккредитованных компаний в ВВП страны составил почти 6%", - сказал Мишустин во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

Он отметил, что выручка таких компаний увеличилась на 27% и достигла 20 триллионов рублей.

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".