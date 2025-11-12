https://ria.ru/20251112/mishustin-2054484446.html
Мишустин рассказал о вкладе аккредитованных компаний в ВВП России
Вклад аккредитованных компаний в ВВП России в прошлом году составил почти 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин: вклад аккредитованных компаний в ВВП России составил почти 6%
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вклад аккредитованных компаний в ВВП России в прошлом году составил почти 6%, сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Меры государственной помощи, конечно, дали ощутимые результаты. В прошлом году вклад аккредитованных компаний в ВВП страны составил почти 6%", - сказал Мишустин
во время пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Он отметил, что выручка таких компаний увеличилась на 27% и достигла 20 триллионов рублей.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также открылась выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.