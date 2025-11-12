https://ria.ru/20251112/mishustin-2054483055.html
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:34:00+03:00
2025-11-12T14:34:00+03:00
2025-11-12T16:33:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_273:618:2815:2048_1920x0_80_0_0_60183bc6933a5c56f315de5c1dd5b33a.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054482742.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0863a8da6dc995e78894a9efa766c3e3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
Мишустин: уход зарубежных компаний из России открыл возможности для IT-отрасли