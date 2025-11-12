Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:34 12.11.2025 (обновлено: 16:33 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054483055.html
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли
Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:34:00+03:00
2025-11-12T16:33:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_273:618:2815:2048_1920x0_80_0_0_60183bc6933a5c56f315de5c1dd5b33a.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054482742.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054507409_84:0:2815:2048_1920x0_80_0_0_0863a8da6dc995e78894a9efa766c3e3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о новых возможностях для IT-отрасли

Мишустин: уход зарубежных компаний из России открыл возможности для IT-отрасли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения"
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий Цифровые решения - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин выступает на пленарном заседании форума информационных технологий "Цифровые решения"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер РФ Михаил Мишустин заявил, что уход зарубежных компаний с рынка РФ открыл для ИТ-отрасли окно возможностей, ее представители ими успешно воспользовались.
"Уход зарубежных организаций с нашего рынка открыл, в том числе, для информационно-технологической отрасли и новые возможности, которыми ее представители, кстати, успешно воспользовались. Многие предприятия существенно нарастили зрелость своих продуктов, закрыли появившиеся ниши своими решениями", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до субботы.
Программист за работой - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет
Вчера, 14:34
 
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала