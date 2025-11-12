Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем продаж российского базового общесистемного программного обеспечения (ПО) за три года вырос в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Мишустин в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".

"Активно внедряется российское базовое общесистемное программное обеспечение. И это операционные системы, и офисные программы, платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза", - сказал глава правительства.

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".