Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о росте продаж российского ПО
Объем продаж российского базового общесистемного программного обеспечения (ПО) за три года вырос в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
россия
Мишустин: объем продаж российского ПО за три года вырос в два раза
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Объем продаж российского базового общесистемного программного обеспечения (ПО) за три года вырос в два раза, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Мишустин
в среду принимает участие в форуме информационных технологий "Цифровые решения".
"Активно внедряется российское базовое общесистемное программное обеспечение. И это операционные системы, и офисные программы, платформы виртуализации. За последние три года объем продаж такого софта вырос в два раза", - сказал глава правительства.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.