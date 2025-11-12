https://ria.ru/20251112/mishustin-2054482742.html
Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет
Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет
Вклад IT-индустрии в ВВП России за 5 лет практически удвоился и составил 2,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:34:00+03:00
2025-11-12T14:34:00+03:00
2025-11-12T14:34:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_0:155:3092:1894_1920x0_80_0_0_a5d0ba561cd79dd0bfa75dedb4edde6a.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481493.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/13/1789448042_181:0:2912:2048_1920x0_80_0_0_a86914d2721d8999f637fd388c6a1912.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет
Мишустин: вклад IT-индустрии в ВВП России за пять лет удвоился
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вклад IT-индустрии в ВВП России за 5 лет практически удвоился и составил 2,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
"Отечественная информационно-технологическая индустрия занимает сегодня лидирующие позиции по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей. Ее вклад, напомню, в валовой внутренний продукт за такой период практически удвоился и составил на сегодня 2,4%", - сказал Мишустин
, выступая на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Он также отметил, что за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения вырос на треть.
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.