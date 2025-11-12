Мишустин рассказал о вкладе IT-индустрии в ВВП России за пять лет

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Вклад IT-индустрии в ВВП России за 5 лет практически удвоился и составил 2,4%, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Отечественная информационно-технологическая индустрия занимает сегодня лидирующие позиции по темпам роста ключевых показателей за пять лет среди всех крупных отраслей. Ее вклад, напомню, в валовой внутренний продукт за такой период практически удвоился и составил на сегодня 2,4%", - сказал Мишустин , выступая на пленарной сессии форума информационных технологий "Цифровые решения" на тему "Достижения. Вызовы. Приоритеты".

Он также отметил, что за первую половину 2025 года сегмент разработки программного обеспечения вырос на треть.

Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал в среду в национальном центре "Россия" и пройдет до 15 ноября. В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".