Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия - РИА Новости, 12.11.2025
14:32 12.11.2025
Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия
экономика, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2025 составили около 300 миллиардов рублей.
"Инвестиции в основной капитал предприятий информационно-технологической отрасли за первую половину текущего года составили около трехсот миллиардов рублей. И второй год подряд превышают совокупные инвестрасходы телеком-операторов", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты"
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал 12 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до 15 ноября.
