https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481669.html
Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия
Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что инвестиции в основной капитал ИТ-предприятий за первую половину 2025 составили около 300 миллиардов рублей. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:32:00+03:00
2025-11-12T14:32:00+03:00
2025-11-12T14:32:00+03:00
экономика
россия
москва
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_0:33:2931:1682_1920x0_80_0_0_712720b6a7156df208d29296cc8a2f86.jpg
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481058.html
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/01/2045660685_137:0:2868:2048_1920x0_80_0_0_9078fdfaa653c157528cd68847e2c16d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, москва, михаил мишустин
Экономика, Россия, Москва, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал об объеме инвестиций в ИТ-предприятия
Мишустин: инвестиции в ИТ-предприятия в 2025 году составили 300 млрд руб