Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли

Он добавил, что такой статус могут получить не только разработчики программного обеспечения, но и "цифровые" предприятия реального сектора, которые создают продукты, востребованные гражданами – платформы электронной коммерции, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы, решения в области кибербезопасности.