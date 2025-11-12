https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481493.html
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Беспрецедентные по масштабу преференции сыграли роль в развитии ИТ-отрасли, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Беспрецедентные по масштабу преференции сыграли роль в развитии ИТ-отрасли, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сыграли роль и беспрецедентные по масштабу преференции, которые были предусмотрены в нашей стране для нашей информационно-технологической отрасли по поручению президента. Как помните, они вводились в несколько этапов подряд. Прежде всего – для аккредитованных, конечно, организаций", - сказал Мишустин
в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Он добавил, что такой статус могут получить не только разработчики программного обеспечения, но и "цифровые" предприятия реального сектора, которые создают продукты, востребованные гражданами – платформы электронной коммерции, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы, решения в области кибербезопасности.