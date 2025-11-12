Рейтинг@Mail.ru
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:31 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481493.html
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли
Беспрецедентные по масштабу преференции сыграли роль в развитии ИТ-отрасли, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:31:00+03:00
2025-11-12T14:31:00+03:00
россия
михаил мишустин
экономика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:121:2397:1469_1920x0_80_0_0_a7ed22422111a21904641c2aeedaaada.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054479794.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/04/1800131160_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_625669f8fad00bfcf8f7e53ca512e0d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, михаил мишустин, экономика
Россия, Михаил Мишустин, Экономика
Мишустин рассказал о роли преференций в развитии ИТ-отрасли

Мишустин: беспрецедентные преференции сыграли роль в развитии ИТ-отрасли

© РИА Новости / Павел БедняковМихаил Мишустин
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Михаил Мишустин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Беспрецедентные по масштабу преференции сыграли роль в развитии ИТ-отрасли, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"Сыграли роль и беспрецедентные по масштабу преференции, которые были предусмотрены в нашей стране для нашей информационно-технологической отрасли по поручению президента. Как помните, они вводились в несколько этапов подряд. Прежде всего – для аккредитованных, конечно, организаций", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Он добавил, что такой статус могут получить не только разработчики программного обеспечения, но и "цифровые" предприятия реального сектора, которые создают продукты, востребованные гражданами – платформы электронной коммерции, онлайн-кинотеатры, облачные сервисы, решения в области кибербезопасности.
Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Мишустин: в России стали выпускать больше востребованных IT-продуктов
Вчера, 14:29
 
РоссияМихаил МишустинЭкономика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала