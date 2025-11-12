https://ria.ru/20251112/mishustin-2054481169.html
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT - РИА Новости, 12.11.2025
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:31:00+03:00
2025-11-12T14:31:00+03:00
2025-11-12T14:41:00+03:00
экономика
россия
михаил мишустин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882419_0:193:2956:1856_1920x0_80_0_0_b7fb22fb6bc04d1c7818fa0b3d0c922c.jpg
https://ria.ru/20251112/rossija-2054479794.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/1c/1577882419_113:0:2844:2048_1920x0_80_0_0_2167b7c1560b9be34e435c466261e9cd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT
Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития сферы IT
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Председатель правительства России Михаил Мишустин призвал усилить кооперацию бизнеса и государства для развития IT-отрасли.
"Для будущих успехов информационно-технологической отрасли необходимо усилить кооперацию бизнеса и государства", - сказал Мишустин
на пленарной сессии форума "Цифровые решения".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" проходит с 12 по 15 ноября в национальном центре "Россия". В рамках мероприятия также состоится выставка лучших отечественных IT-решений. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Всего в рамках деловой программы запланировано более 90 сессий, в которых примут участие более 600 спикеров. На полях форума также состоится церемония награждения победителей национальной премии "Цифровые решения". Она отметит ИТ-проекты, внесшие значительный вклад в цифровизацию страны.