Мишустин рассказал о росте продаж собственных IТ-услуг в России - РИА Новости, 12.11.2025
14:27 12.11.2025
Мишустин рассказал о росте продаж собственных IТ-услуг в России
экономика
москва
россия
михаил мишустин
экономика, москва, россия, михаил мишустин
Экономика, Москва, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин рассказал о росте продаж собственных IТ-услуг в России

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин сообщил, что продажи собственных IТ-услуг и продуктов в РФ увеличиваются, в первом полугодии объем их реализации вырос более чем на 14,5%.
"Продажи собственных информационно-технологических услуг, продуктов последовательно увеличиваются. Только в первом полугодии объем их реализации вырос более чем на 14,5%", - сказал Мишустин в ходе главной пленарной сессии форума "Цифровые решения" на тему: "Достижения. Вызовы. Приоритеты".
Крупнейший правительственный IT-форум "Цифровые решения" стартовал 12 ноября в Национальном центре "Россия" в Москве и продлится до 15 ноября.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин на пленарной сессии Цифровая независимость промышленной России - РИА Новости, 1920, 03.06.2025
Мишустин назвал число россиян, занятых в IТ-сфере
