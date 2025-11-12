Мишустин призвал регулировать конкуренцию в сфере онлайн-торговли

"Озон" - одна из крупнейших платформ маркетплейсов, с которыми работают практически все жители нашей страны, не только жители нашей страны. Очень важно при платформизации, когда вы соединяете заказчика товара и услуги с тем, кто может его произвести в любой точке, оптимизируя возможности доставки, конечно, это конкуренция. Потому что есть очень много офлайн-магазинов, есть ваши конкуренты, которые на сегодня существуют. И здесь регулирование должно быть очень честным", - сказал Мишустин в ходе осмотра выставки.