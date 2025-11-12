Рейтинг@Mail.ru
Мишустин призвал регулировать конкуренцию в сфере онлайн-торговли - РИА Новости, 12.11.2025
14:23 12.11.2025
Мишустин призвал регулировать конкуренцию в сфере онлайн-торговли
Мишустин призвал регулировать конкуренцию в сфере онлайн-торговли
Регулирование конкуренции в сфере платформ онлайн-торговли должно быть честным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин. РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
михаил мишустин
россия
экономика, россия, михаил мишустин
Экономика, Россия, Михаил Мишустин
Мишустин призвал регулировать конкуренцию в сфере онлайн-торговли

Мишустин: конкуренция в сфере онлайн-торговли должна быть честной

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / POOL
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин проводит совещание с вице-премьерами. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Регулирование конкуренции в сфере платформ онлайн-торговли должно быть честным, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.
Ранее Мишустин прибыл на площадку форума "Цифровые решения" и осмотрел выставку.
"Озон" - одна из крупнейших платформ маркетплейсов, с которыми работают практически все жители нашей страны, не только жители нашей страны. Очень важно при платформизации, когда вы соединяете заказчика товара и услуги с тем, кто может его произвести в любой точке, оптимизируя возможности доставки, конечно, это конкуренция. Потому что есть очень много офлайн-магазинов, есть ваши конкуренты, которые на сегодня существуют. И здесь регулирование должно быть очень честным", - сказал Мишустин в ходе осмотра выставки.
Кроме того, российский премьер отметил, что саморегуляция отрасли помогла бы создать здоровую конкурентную среду.
Форум проходит с 12 по 15 ноября в столице в Национальном центре "Россия". На площадке форума работает выставка лучших отечественных IТ-продуктов. Экспозиция выставки цифровых решений разделена на восемь тематических зон по ключевым направлениям цифрового развития страны: "Связь и телеком", "Государственные услуги", "Софт", "Искусственный интеллект", "Платформы и сервисы", "Кибербезопасность", "Российское "железо", "Кадры и обучение".
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и руководитель Федеральной службы по аккредитации Дмитрий Вольвач во время встречи. 13 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 13.08.2025
Мишустин рассказал о расширении торговли через маркетплейсы
ЭкономикаРоссияМихаил Мишустин
 
 
