Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры составят порядка 30 миллиардов рублей в год, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.

"Поправки правительства внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена", – сказал Сазанов , отвечая на соответствующий вопрос.

Госдума в октябре приняла в первом чтении законопроект в изменениями в Налоговый кодекс РФ , которые были внесены правительством в пакете с проектом бюджета на следующую трехлетку и направлены на увеличение доходов бюджета. Среди них, в том числе, была норма об отмене действующей льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).

На прошлой неделе правительство утвердило поправки ко второму чтению этого законопроекта, в которых скорректировало ряд предложенных норм.

Отвечая на вопрос об ожидаемых дополнительных доходах от отмены этой льготы, Сазанов сообщил, что ожидается порядка 30 миллиардов рублей в год.

Одновременно он признал, что пакете поправок появились нормы, которые приведут с снижению ожидаемых Минфином поступлений доходов бюджета. "Мы же отказались от отмены льгот НДС по IT-услугам. Поэтому, безусловно, определенные корректировки есть", – сказал Сазанов.