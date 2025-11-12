https://ria.ru/20251112/minfin-2054518537.html
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры...
Минфин рассказал о планах по обложению НДС операций по обслуживанию карт
Минфин: планы обложить НДС операции по обслуживанию банковских карт сохраняются
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Власти РФ сохраняют планы по обложению НДС с 2026 года операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, дополнительные доходы бюджета от этой меры составят порядка 30 миллиардов рублей в год, сообщил журналистам замминистра финансов России Алексей Сазанов.
"Поправки правительства внесены, соответственно, норма об обложении НДС такого рода операций сохранена", – сказал Сазанов
, отвечая на соответствующий вопрос.
Госдума
в октябре приняла в первом чтении законопроект в изменениями в Налоговый кодекс РФ
, которые были внесены правительством в пакете с проектом бюджета на следующую трехлетку и направлены на увеличение доходов бюджета. Среди них, в том числе, была норма об отмене действующей льготы по НДС для операций и услуг, связанных с обслуживанием банковских карт, а также передачей и обработкой данных между участниками расчетов (процессинг, эквайринг).
На прошлой неделе правительство утвердило поправки ко второму чтению этого законопроекта, в которых скорректировало ряд предложенных норм.
Отвечая на вопрос об ожидаемых дополнительных доходах от отмены этой льготы, Сазанов сообщил, что ожидается порядка 30 миллиардов рублей в год.
Одновременно он признал, что пакете поправок появились нормы, которые приведут с снижению ожидаемых Минфином
поступлений доходов бюджета. "Мы же отказались от отмены льгот НДС по IT-услугам. Поэтому, безусловно, определенные корректировки есть", – сказал Сазанов.
Однако никаких дополнительных налоговых решений, чтобы компенсировать эти потери, Минфин, по его словам, не готовит. "Каких-то дополнительных вещей кроме тех, что вы видели в поправках, не предусмотрено", – заверил замминистра.