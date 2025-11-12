Рейтинг@Mail.ru
Минфин получил обращение от металлургов о продлении отсрочки по акцизу - РИА Новости, 12.11.2025
15:11 12.11.2025
Минфин получил обращение от металлургов о продлении отсрочки по акцизу
Минфин получил обращение от металлургов о продлении отсрочки по акцизу
Минфин РФ получил обращение от металлургов о продлении отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь после 1 декабря, решение пока не принято, рассказал журналистам... РИА Новости, 12.11.2025
экономика
россия
алексей сазанов
министерство финансов рф (минфин россии)
министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)
россия
Рабочие в цехе доменной выплавки металла металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде
Рабочие в цехе доменной выплавки металла металлургического завода "Красный Октябрь" в Волгограде. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минфин РФ получил обращение от металлургов о продлении отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь после 1 декабря, решение пока не принято, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.
В конце октября правительство РФ продлило до 1 декабря 2025 года срок уплаты акциза на жидкую сталь и налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ) на железную руду для предприятий чёрной металлургии.
"Обращение есть, соответствующих решений на этот счет нет никаких… Решение принимает правительство. Сейчас решений таких нет", - ответил Сазанов на вопрос, обсуждается ли возможность продления отсрочки по уплате акциза на жидкую сталь.
Комментируя, когда Минфин может внести соответствующее предложение, Сазанов повторил, что решений таких нет. "Что вносить? Нет решения о продлении", - добавил он.
В середине октябре Сазанов говорил, что Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в случае обращения компаний.
Ранее ассоциация черной металлургии "Русская сталь" попросила Минфин и Минпромторг о продлении до конца года срока уплаты акциза на жидкую сталь и НДПИ на железную руду, а также об отсрочке страховых взносов с возможностью постепенной уплаты в первой половине следующего года, писала давала газета "Коммерсант" со ссылкой на письмо ассоциации в адрес глав двух министерств.
Обсуждения
Заголовок открываемого материала