Минфин получил обращение от металлургов о продлении отсрочки по акцизу

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минфин РФ получил обращение от металлургов о продлении отсрочки уплаты акциза на жидкую сталь после 1 декабря, решение пока не принято, рассказал журналистам статс-секретарь - замминистра финансов РФ Алексей Сазанов.

В середине октябре Сазанов говорил, что Минфин РФ рассмотрит возможность продления отсрочки уплаты акциза и налога на добычу полезных ископаемых на железную руду в случае обращения компаний.