Рейтинг@Mail.ru
Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 12.11.2025
https://ria.ru/20251112/minfin-2054420193.html
Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях
Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях - РИА Новости, 12.11.2025
Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях
Минфин России планирует впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях, собрать заявки намерен 2 декабря, говорится в сообщении... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T11:24:00+03:00
2025-11-12T11:24:00+03:00
экономика
россия
московская биржа
газпромбанк
сбербанк россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_58:385:3014:2048_1920x0_80_0_0_48da3d3d88df81d81473a23df500fbad.jpg
https://ria.ru/20251111/minfin-2054221551.html
https://ria.ru/20250815/dalniy_vostok-2035582192.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/08/0d/1575742777_131:0:2862:2048_1920x0_80_0_0_7f7bb0de70c206a43b4e6ccd514d6d5f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, московская биржа, газпромбанк, сбербанк россии
Экономика, Россия, Московская биржа, Газпромбанк, Сбербанк России
Минфин России планирует разместить гособлигации в юанях

Минфин РФ впервые планирует разместить облигации федерального займа в юанях

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗдание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Здание Министерства финансов Российской Федерации на улице Ильинке в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Минфин России планирует впервые разместить облигации федерального займа, номинированные в юанях, собрать заявки намерен 2 декабря, говорится в сообщении министерства.
"Минфин России сообщает о планируемом дебютном размещении государственных ценных бумаг Российской Федерации, номинированных в китайских юанях", - говорится в сообщении.
Здание министерства финансов России на улице Ильинке в Москве - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Минфин отказался от идеи отменять нулевой НДС на покупку отечественного ПО
11 ноября, 15:31
Инвесторам будут предложены два выпуска облигаций федерального займа с постоянным купонным доходом, номинированных в китайских юанях, со сроками до погашения от 3 до 7 лет, купонным периодом 182 дня и номинальной стоимостью одной облигации 10 000 китайских юаней.
Объемы эмиссии и ставки купонного дохода по выпускам будут определены по итогам сбора книги заявок, запланированного на 2 декабря 2025 года. Техническое размещение планируется 8 декабря 2025 года.
Приобретение облигаций и получение выплат по ним будет доступно в китайских юанях или в российских рублях по выбору инвестора.
Сбор книги заявок будет происходить в букбилдере Московской биржи, техническое размещение – на торгах в Московской бирже в режиме "Размещение: Адресные заявки". Централизованное хранение сертификатов выпусков облигаций будет осуществляться в НРД.
Организаторами размещения выступят Газпромбанк (агент по размещению), Сбербанк и "ВТБ Капитал Трейдинг".
Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит совещание о ходе реализации мастер-плана города Магадан - РИА Новости, 1920, 15.08.2025
В 2025 году четыре региона Дальнего Востока выпустят народные облигации
15 августа, 17:11
 
ЭкономикаРоссияМосковская биржаГазпромбанкСбербанк России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала