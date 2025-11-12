МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва соболезнует семьям погибшим при нападении террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде и неизменно выступает за борьбу с терроризмом во всех его формах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству", - подчеркнула Захарова.