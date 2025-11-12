МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва соболезнует семьям погибшим при нападении террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде и неизменно выступает за борьбу с терроризмом во всех его формах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нападение 11 ноября террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде унесло жизни по меньшей мере 12 человек, десятки жителей города ранены. Этот акт злодеяния заслуживает самого решительного осуждения... Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате теракта", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что РФ неизменно выступает за борьбу с терроризмом во всех его формах.
"Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству", - подчеркнула Захарова.