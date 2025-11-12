Рейтинг@Mail.ru
МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде
14:35 12.11.2025
МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде
МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде - РИА Новости, 12.11.2025
МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде
Москва соболезнует семьям погибшим при нападении террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде и неизменно выступает за борьбу с... РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T14:35:00+03:00
2025-11-12T14:35:00+03:00
в мире
исламабад
россия
москва
мария захарова
исламабад
россия
москва
в мире, исламабад, россия, москва, мария захарова
В мире, Исламабад, Россия, Москва, Мария Захарова
МИД России выразил соболезнования семьям погибших при теракте в Исламабаде

МИД РФ выразил соболезнования семьям погибших в результате теракта в Исламабаде

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости. Москва соболезнует семьям погибшим при нападении террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде и неизменно выступает за борьбу с терроризмом во всех его формах, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Нападение 11 ноября террориста-смертника на полицейский автомобиль у здания суда в Исламабаде унесло жизни по меньшей мере 12 человек, десятки жителей города ранены. Этот акт злодеяния заслуживает самого решительного осуждения... Выражаем глубокое сочувствие семьям погибших и всем пострадавшим в результате теракта", - говорится в сообщении Захаровой на сайте МИД.
Она отметила, что РФ неизменно выступает за борьбу с терроризмом во всех его формах.
"Неизменно выступаем за бескомпромиссную борьбу с терроризмом во всех его формах и проявлениях. Призываем к объединению усилий всех стран мира для совместного отпора этому варварству", - подчеркнула Захарова.
Место крушения турецкого военно-транспортного самолёта Lockheed C-130 Hercules в районе грузино-азербайджанской границы - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Посольство России соболезнует Турции в связи с крушением самолета
Вчера, 00:51
 
В мире Исламабад Россия Москва Мария Захарова
 
 
