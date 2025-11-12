Рейтинг@Mail.ru
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление - РИА Новости, 12.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:59 12.11.2025 (обновлено: 16:00 12.11.2025)
https://ria.ru/20251112/mesto-2054516114.html
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление - РИА Новости, 12.11.2025
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление
Место, где ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, все еще оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
2025-11-12T15:59:00+03:00
2025-11-12T16:00:00+03:00
происшествия
красногорск
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:370:960:910_1920x0_80_0_0_28771c92d67c21e844f5f0442673a00d.jpg
https://ria.ru/20251112/vzryvchatka-2054399719.html
красногорск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0c/2054383648_0:280:960:1000_1920x0_80_0_0_c8479202b739a18d33511b937c91f9de.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, красногорск
Происшествия, Красногорск
С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление

С места взрыва самодельного устройства в Красногорске все еще не сняли оцепление

© Фото : СК Подмосковья/TelegramОстатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© Фото : СК Подмосковья/Telegram
Остатки купюры, которой было замаскировано взрывное устройство
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Место, где ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, все еще оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент место происшествия оцеплено оградительной лентой, никого из правоохранителей нет. На асфальте видны следы крови, предположительно, пострадавшего мальчика, несмотря на дождь.
Накануне в подмосковном Красногорске ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев посещает мальчика Глеба, пострадавшего на детской площадке в Красногорске - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
СК раскрыл подробности по делу ребенка, пострадавшего в Красногорске
Вчера, 10:08
 
ПроисшествияКрасногорск
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала