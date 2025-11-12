С места взрыва в Красногорске все еще не сняли оцепление

https://ria.ru/20251112/mesto-2054516114.html
Место, где ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, все еще оцеплено, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 12.11.2025
КРАСНОГОРСК (Московская обл.), 12 ноя - РИА Новости. Место, где ребенок пострадал от взрыва самодельного взрывного устройства в подмосковном Красногорске, все еще оцеплено, передает корреспондент РИА Новости.
На данный момент место происшествия оцеплено оградительной лентой, никого из правоохранителей нет. На асфальте видны следы крови, предположительно, пострадавшего мальчика, несмотря на дождь.
Накануне в подмосковном Красногорске
ребенок поднял с земли взрывное устройство, замаскированное под подарочную упаковку с купюрой 10 рублей. Мальчика оперировали более шести часов, ему ампутировали несколько пальцев на руке. Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство ребенка, совершенном общеопасным способом.