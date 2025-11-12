Рейтинг@Mail.ru
Медведева рассказала об ощущениях после помолвки
Фигурное катание
 
00:07 12.11.2025
Медведева рассказала об ощущениях после помолвки
Медведева рассказала об ощущениях после помолвки
Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ощутила спокойствие после получения предложения руки и сердца.
фигурное катание
евгения медведева
евгения медведева
Фигурное катание, Евгения Медведева
Медведева рассказала об ощущениях после помолвки

Медведева рассказала, что ощутила спокойствие после помолвки

МОСКВА, 12 ноя - РИА Новости, Анастасия Панина. Фигуристка Евгения Медведева призналась, что ощутила спокойствие после получения предложения руки и сердца.
Ранее Медведева выложила в социальных сетях видео, где российский танцовщик Ильдар Гайнутдинов просит ее стать его женой, а она отвечает согласием. Пара состоит в романтических отношениях на протяжении года.
«
"Чувствую спокойствие. Я не на иголках точно, наоборот, мне спокойнее стало. Как будто все идет своим чередом. Не скажу, что я прямо ждала этого, но мечтала, конечно, как и все девочки. Странно, наверное, в 25 лет было бы начать встречаться без каких-то планов на будущее. Одной моей подруге 20 лет, она говорит: "Как круто, что вы всего год встречались и он уже сделал тебе предложение. У меня тоже есть парень, мы уже три года вместе, и он мне до сих пор не сделал". Но ей 20, а мне 26 через несколько дней. Я хотела, я ждала, и у нас все хорошо", - сказала фигуристка журналистам на церемонии закрытия благотворительного проекта "Корпорация добра".
Медведева сказала, что пока не готова рассуждать о масштабе будущей свадьбы: "Дайте нам полгодика подумать и насладиться моментом. Друзья все были рады. Я в соцсетях выложила нарезку, как мои девчонки верещали от радости".
Медведева - двукратная чемпионка мира, двукратная чемпионка Европы и дважды серебряный призер Олимпийских игр. Фигуристка официально завершила карьеру в апреле 2023 года.
Евгения Медведева и Ильдар Гайнутдинов - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
