Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского

МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал коррупционное дело в сфере энергетики на Украине началом конца режима Владимира Зеленского.

"Вертикаль Зеленского рухнула. Ранее сделанный прогноз был верным. Если Зеленский не смог подмять под себя НАБУ и САП, то это начало его конца… Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут "жевать под бананами". Команда политического клоуна, веруя в свою безнаказанность, вела себя крайне неосторожно. Из пленок (бизнесмена и соратника Зеленского Тимура - ред.) Миндича становится ясно, что они обложили данью все компании и госзакупки. При этом использовали мобилизацию как инструмент для рейдерства и отжима бизнеса. Записи подтвердили, что Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак все эти годы занимались переделом рынка и переделом бизнеса, который отжимали под себя, отобрав собственности на миллиарды", - говорится в заявлении Медведчука , опубликованном на сайте движения "Другая Украина".

По словам Медведчука, Ермак использовал мобилизацию против политических оппонентов, журналистов, волонтеров и блогеров. Стояла задача заставить их молчать и работать на офис Зеленского. Кто был самый буйный, того дискредитировали, подключали СБУ , а в самом крайнем случае отправляли ликвидационный отряд СБУ "чистильщиков", которые устраняли ненужного персонажа. Таким образом был установлен беспредельный террор внутри страны.

Из-под Зеленского, продолжает политик, выбивают как исполнительную власть, так и законодательную. И пока он и его команда отступают.

"Зеленский - подставная фигура, зицпредседатель, политическая марионетка. Это вовсе не значит, что он не знал и не участвовал в организации коррупционных схем. Просто основная его задача была изображать президента, пока подельники грабят страну. Говоря криминальным языком, политический клоун "стоял на шухере". И теперь, когда подельников раскрыли, он, вовремя их предупредив и дав возможность скрыться, играет комедию, что "сам не при делах", - добавил Медведчук.

Как отмечает председатель совета движения, новой команде Зеленский нужен будет исключительно как собиратель негатива, разменная фигура в партии, и это в лучшем случае. Всегда остается вариант признать поражение и "свалить" это все на нынешний киевский режим.

"Тогда его будут судить как за коррупцию, так и за разжигание войны, массовый отлов ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) людей на улицах, политические репрессии и незаконное присвоение власти. Подобные процессы будут публичными, и Зеленский будет в центре мировых СМИ, правда, уже в другом качестве. Этот сценарий представляется наиболее вероятным, поскольку согласно ему, политический клоун как начинал, так и закончит, а его судьба станет уроком всем популистам и коррупционерам, чтобы подумали, прежде чем идти в политику и во власть", - подытожил Медведчук.