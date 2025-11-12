Рейтинг@Mail.ru
Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского - РИА Новости, 12.11.2025
11:10 12.11.2025
Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского
Медведчук назвал скандал на Украине началом конца режима Зеленского

Медведчук назвал коррупционное дело на Украине началом конца режима Зеленского

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Владимир Зеленский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 12 ноя – РИА Новости. Экс-лидер запрещенной на Украине партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", председатель совета движения "Другая Украина" Виктор Медведчук назвал коррупционное дело в сфере энергетики на Украине началом конца режима Владимира Зеленского.
"Вертикаль Зеленского рухнула. Ранее сделанный прогноз был верным. Если Зеленский не смог подмять под себя НАБУ и САП, то это начало его конца… Нелегитимный, который взял на вооружение стратегию политического людоедства, как-то не предполагал, что в один прекрасный день его будут "жевать под бананами". Команда политического клоуна, веруя в свою безнаказанность, вела себя крайне неосторожно. Из пленок (бизнесмена и соратника Зеленского Тимура - ред.) Миндича становится ясно, что они обложили данью все компании и госзакупки. При этом использовали мобилизацию как инструмент для рейдерства и отжима бизнеса. Записи подтвердили, что Зеленский и (глава офиса Зеленского Андрей - ред.) Ермак все эти годы занимались переделом рынка и переделом бизнеса, который отжимали под себя, отобрав собственности на миллиарды", - говорится в заявлении Медведчука, опубликованном на сайте движения "Другая Украина".
Киев - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Ситуация на Украине доказывает, что ей не стоит помогать, пишет Bloomberg
Вчера, 10:37
По словам Медведчука, Ермак использовал мобилизацию против политических оппонентов, журналистов, волонтеров и блогеров. Стояла задача заставить их молчать и работать на офис Зеленского. Кто был самый буйный, того дискредитировали, подключали СБУ, а в самом крайнем случае отправляли ликвидационный отряд СБУ "чистильщиков", которые устраняли ненужного персонажа. Таким образом был установлен беспредельный террор внутри страны.
Из-под Зеленского, продолжает политик, выбивают как исполнительную власть, так и законодательную. И пока он и его команда отступают.
"Зеленский - подставная фигура, зицпредседатель, политическая марионетка. Это вовсе не значит, что он не знал и не участвовал в организации коррупционных схем. Просто основная его задача была изображать президента, пока подельники грабят страну. Говоря криминальным языком, политический клоун "стоял на шухере". И теперь, когда подельников раскрыли, он, вовремя их предупредив и дав возможность скрыться, играет комедию, что "сам не при делах", - добавил Медведчук.
Как отмечает председатель совета движения, новой команде Зеленский нужен будет исключительно как собиратель негатива, разменная фигура в партии, и это в лучшем случае. Всегда остается вариант признать поражение и "свалить" это все на нынешний киевский режим.
Боевая работа артиллерийского расчета самоходной пушки 2С7М Малка в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
В США объяснили, что произойдет на Украине после завершения конфликта
Вчера, 07:13
"Тогда его будут судить как за коррупцию, так и за разжигание войны, массовый отлов ТЦК (территориальный центр комплектования, так на Украине называют военкоматы – ред.) людей на улицах, политические репрессии и незаконное присвоение власти. Подобные процессы будут публичными, и Зеленский будет в центре мировых СМИ, правда, уже в другом качестве. Этот сценарий представляется наиболее вероятным, поскольку согласно ему, политический клоун как начинал, так и закончит, а его судьба станет уроком всем популистам и коррупционерам, чтобы подумали, прежде чем идти в политику и во власть", - подытожил Медведчук.
НАБУ сообщило в понедельник, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики. В своем Telegram-канале ведомство опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе специальной операции в сфере энергетики. В свою очередь, депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у бывшего министра энергетики страны и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко и в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник в правоохранительных органах сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Зеленского Тимуру Миндичу. Железняк сообщал, что Миндича перед обысками поспешно вывезли с Украины. Позже НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, на которых записан разговор Миндича, представителя "Энергоатома" Дмитрия Басова и советника экс-министра энергетики Галущенко Игоря Миронюка. Кабмин Украины на фоне расследования дела о коррупции в сфере энергетики, в котором фигурирует бизнесмен и соратник Владимира Зеленского Тимур Миндич, отстранил от должности министра юстиции Германа Галущенко, который ранее также был министром энергетики.
Владимир Зеленский во время пресс-конференции на саммите ЕС в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
Зеленский может быть замешан в коррупционном деле, пишет Bloomberg
Вчера, 11:01
 
В миреУкраинаВладимир ЗеленскийВиктор МедведчукГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Служба безопасности УкраиныЭнергоатом
 
 
